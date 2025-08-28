Od danas velike izmene u gradskom prevozu na Novom Beogradu zbog Bir festa

Linije javnog gradskog prevoza koje prolaze oko Poslovnog centra "Ušće" na Novom Beogradu, od danas do subote će se kretati izmenjenim trasama zbog održavanja manifestacije "Belgrejd bir fest" (Belgrade Beer Fest), najavili su iz gradskog Sekretarijata za javni prevoz.

Do izmena će doći od danas, do subote, 30. avgusta, u periodu od 10 sati do tri sata posle ponoći, navodi se u saopštenju koje je preneo gradski sajt Beoinfo. Vozila javnog prevoza sa linija 15, 84, 704, 706 i 707 će se umesto Bulevarom Nikole Tesle, na delu trase od Brankovog mosta do ulice Trešnjinog cveta, u oba smera, kretati ulicama Bulevar Mihajla Pupina, Trešnjinog cveta, Bulevar Nikole Tesle i dalje redovnim trasama. Vozila sa linije 9A će se u oba smera