(Video) Žena u belom nasred mračne ulice, gleda pravo, ne mrda: Vozač snimio utvaru na Zvezdari, a onda je misterija postala još veća

Beograđani su tokom noći svedočili sablasnim scenama žena u belom koje se pojavljuju na ulicama Snimci sa društvenih mreža dokumentuju neobjašnjive prizore koji dodatno intrigiraju lokalnu zajednicu Više puta Beograđani su po raznim delovima grada usred noći viđali sablasne prilike, žene u belom, kako nasred ulice stoje nepomično, a onda su počeli sličnome da svedoče i mnogi građani širom Srbije. Iako se više puta pisalo o misterioznim utvarama, do dan danas nije