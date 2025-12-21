(Video) Žena u belom nasred mračne ulice, gleda pravo, ne mrda: Vozač snimio utvaru na Zvezdari, a onda je misterija postala još veća

Blic pre 9 minuta
(Video) Žena u belom nasred mračne ulice, gleda pravo, ne mrda: Vozač snimio utvaru na Zvezdari, a onda je misterija postala…
Beograđani su tokom noći svedočili sablasnim scenama žena u belom koje se pojavljuju na ulicama Snimci sa društvenih mreža dokumentuju neobjašnjive prizore koji dodatno intrigiraju lokalnu zajednicu Više puta Beograđani su po raznim delovima grada usred noći viđali sablasne prilike, žene u belom, kako nasred ulice stoje nepomično, a onda su počeli sličnome da svedoče i mnogi građani širom Srbije. Iako se više puta pisalo o misterioznim utvarama, do dan danas nije
Otvori na blic.rs

Zvezdara »

Dečko je iznenadio, a ona hoće da je oženi Kija Kockar pokazala poklone od momka kog krije, evo šta joj je sve stiglo od njega…

Dečko je iznenadio, a ona hoće da je oženi Kija Kockar pokazala poklone od momka kog krije, evo šta joj je sve stiglo od njega (foto)

Blic pre 19 sati
Misterija ubadanja u Beogradu Mladić ima rane u predelu stomaka i leđa, u teškom stanju primljen u bolnicu: Policiji odbija…

Misterija ubadanja u Beogradu Mladić ima rane u predelu stomaka i leđa, u teškom stanju primljen u bolnicu: Policiji odbija bilo šta da kaže

Blic pre 13 sati
Izboden nožem u stomak i leđa, ali krije identitet napadača: Novi detalji o ubadanju na Zvezdari

Izboden nožem u stomak i leđa, ali krije identitet napadača: Novi detalji o ubadanju na Zvezdari

Kurir pre 14 sati
Izbodeni mladić krije identitet napadača? Novi detalji incidenta na Zvezdari

Izbodeni mladić krije identitet napadača? Novi detalji incidenta na Zvezdari

Mondo pre 14 sati
Zgrade dva beogradska vrtića su u opasnosti

Zgrade dva beogradska vrtića su u opasnosti

Vreme pre 8 sati
Da li je depresija zaključana kreativnost | Orbita kulture

Da li je depresija zaključana kreativnost | Orbita kulture

Sputnik pre 16 sati
Izgradnja gasovoda i modernizacija energetske infrastrukture „Gradske čistoće“

Izgradnja gasovoda i modernizacija energetske infrastrukture „Gradske čistoće“

Alo pre 17 sati
Zvezdara »

Ključne reči

Zvezdara

Beograd, najnovije vesti »

(Video) Žena u belom nasred mračne ulice, gleda pravo, ne mrda: Vozač snimio utvaru na Zvezdari, a onda je misterija postala…

(Video) Žena u belom nasred mračne ulice, gleda pravo, ne mrda: Vozač snimio utvaru na Zvezdari, a onda je misterija postala još veća

Blic pre 9 minuta
Deo Zemuna u utorak bez vode zbog radova: Oglasio se Beogradski vodovod, trajaće od 9 do 18 sati

Deo Zemuna u utorak bez vode zbog radova: Oglasio se Beogradski vodovod, trajaće od 9 do 18 sati

Kurir pre 2 sata
Umro novinar Dušan Petričić

Umro novinar Dušan Petričić

Telegraf pre 1 dan
Ova noć izgleda stravično na srpskim putevima: Pogledajte snimak dramatične vožnje na severu zemlje

Ova noć izgleda stravično na srpskim putevima: Pogledajte snimak dramatične vožnje na severu zemlje

Telegraf pre 3 sata
Večeras i tokom noći magla u većem delu Srbije – smanjena vidljivost i do 100 metara

Večeras i tokom noći magla u većem delu Srbije – smanjena vidljivost i do 100 metara

RTS pre 6 sati