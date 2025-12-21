Gde danas nema struje u Beogradu? Ove ulice su na spisku, proverite da li je i vaša

Blic pre 21 minuta
Gde danas nema struje u Beogradu? Ove ulice su na spisku, proverite da li je i vaša

Elektrodistribucija Srbije najavila planirane prekide struje u Beogradu za 21. decembar Isključenja će zahvatiti šest opština Beograda između 1 i 19 sati Elektrodistribucija Srbije za danas, 21. decembar, najavila je planirane prekide u isporuci električne energije u Beogradu.

Proverite da li je vaša ulica na spisku. Isključenja struje obuhvatiće danas delove sledećih 6 beogradskih opština, najranije od jedan sat ujutru, pa sve do 19 sati: OVO JE DETALJAN SPISAK ULICA I SATNICA ISKLJUČENJA STRUJE Pre najavljenih isključenja valjalo bi uraditi par stvari kako bi osigurali svoje uređaje, ali i olakšali sebi u periodu dok struja ne dođe. Savet je da isključite osetljive električne uređaje kako biste ih zaštitili od eventualnih strujnih
Otvori na blic.rs

Blic »

Umro poznati makedonski glumac Laze Manaskov. Napustio nas u 67. godini: Publika će ga pamtiti po brojnim ulogama u filmovima

Umro poznati makedonski glumac Laze Manaskov. Napustio nas u 67. godini: Publika će ga pamtiti po brojnim ulogama u filmovima

Blic pre 5 sati
Dva bivša muža, jedna osumnjičena: Jezivo pitanje otkrilo mračnu istinu, a onda je klupko je počelo da se odmotava

Dva bivša muža, jedna osumnjičena: Jezivo pitanje otkrilo mračnu istinu, a onda je klupko je počelo da se odmotava

Blic pre 3 sata
Hapšen u akciji "Ciklon", divljao na utakmici u Đenovi: Ko je Jevto Jevtić koji je napadnut u sačekuši u Zemunu: Napadači…

Hapšen u akciji "Ciklon", divljao na utakmici u Đenovi: Ko je Jevto Jevtić koji je napadnut u sačekuši u Zemunu: Napadači sasuli kišu metaka, za dlaku izbegao smrt

Blic pre 7 satijoš 1 povezana
Totalni kolaps na autoputu! Reka automobila bukvalno stoji kod Krnjeva, kolone duge čak pet kilometara, ovo je alternativa

Totalni kolaps na autoputu! Reka automobila bukvalno stoji kod Krnjeva, kolone duge čak pet kilometara, ovo je alternativa

Blic pre 7 sati
Lažni agent za nekretnine varao Srbe! Neviđena prevara u Beču: Predstavljao se kao student arhitekture, račune otvarao na…

Lažni agent za nekretnine varao Srbe! Neviđena prevara u Beču: Predstavljao se kao student arhitekture, račune otvarao na izmišljeno ime, pa ukrao 50.000 evra

Blic pre 4 sati
Blic »

Beograd, najnovije vesti »

Gde danas nema struje u Beogradu? Ove ulice su na spisku, proverite da li je i vaša

Gde danas nema struje u Beogradu? Ove ulice su na spisku, proverite da li je i vaša

Blic pre 21 minuta
(Video) Žena u belom nasred mračne ulice, gleda pravo, ne mrda: Vozač snimio utvaru na Zvezdari, a onda je misterija postala…

(Video) Žena u belom nasred mračne ulice, gleda pravo, ne mrda: Vozač snimio utvaru na Zvezdari, a onda je misterija postala još veća

Blic pre 1 sat
Deo Zemuna u utorak bez vode zbog radova: Oglasio se Beogradski vodovod, trajaće od 9 do 18 sati

Deo Zemuna u utorak bez vode zbog radova: Oglasio se Beogradski vodovod, trajaće od 9 do 18 sati

Kurir pre 4 sati
Umro novinar Dušan Petričić

Umro novinar Dušan Petričić

Telegraf pre 1 dan
Ova noć izgleda stravično na srpskim putevima: Pogledajte snimak dramatične vožnje na severu zemlje

Ova noć izgleda stravično na srpskim putevima: Pogledajte snimak dramatične vožnje na severu zemlje

Telegraf pre 4 sati