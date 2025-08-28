Udario pešaka, pa se zakucao u parkirana vozila: Oglasio se MUP nakon tragedije u Beogradu u kojoj je stradala devojčica

RINA pre 1 sat
Udario pešaka, pa se zakucao u parkirana vozila: Oglasio se MUP nakon tragedije u Beogradu u kojoj je stradala devojčica Beograd - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su vozača autobusa M.

T. (61) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Osumnjičeni je danas u Zemunu, upravljajući autobusom oborio pešaka 2009. godište, nakon čega je prešao u traku suprotnog smera u kojoj je udario u zaustavljena vozila, a potom u stambeni objekat gde se autobus i zaustavio. U ovoj saobraćajnoj nezgodi pešak-šesnaestogodišnjakinja smrtno je stradala na licu mesta, dok su dve osobe iz vozila u koje je
