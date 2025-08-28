CIK BiH: Prevremeni izbori za predsednika Republike Srpske 23. novembra

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
CIK BiH: Prevremeni izbori za predsednika Republike Srpske 23. novembra

BANJALUKA - Centralna izborna komisija (CIK) BiH, sa dva glasa protiv, raspisala je danas prevremene izbore za predsednika Republike Srpske za 23. novembar ove godine.

Centralna izborna komisija BiH je ovu odluku donela, nakon što je prethodno oduzela mandat Dodiku na osnovu pravosnažne presude Apelacionog veća Suda BiH, kojom je predsednik Republike Srpske osuđen na godinu dana zatvora i šet godina zabrane obavljanja političke delatnosti. Dodik je osuđen samo zato što nije poštovao odluku nelegalnog i neligitimnog visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita. CIK BiH je odluku o prevremenom raspisivanju izbora za predsednika
