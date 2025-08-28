Prevremeni izbori za predsednika Republike Srpske zakazani za 23. novembar 2025. godine uz bojkot SNSD-a i kritike legalnosti

Naslovi.ai pre 2 sata

CIK BiH raspisala izbore nakon oduzimanja mandata Miloradu Dodiku, SNSD najavljuje bojkot, a kandidat za premijera RS smatra izbore nelegalnim.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK) donela je odluku o raspisivanju prevremenih izbora za predsednika Republike Srpske za 23. novembar 2025. godine, nakon što je Miloradu Dodiku oduzet mandat na osnovu pravosnažne presude Suda BiH. Odluka je usvojena sa pet glasova za i dva protiv, a protiv su bili predsednica CIK-a Irena Hadžiabdić i Željko Bakalar zbog formulacije da se bira predsednik iz reda srpskog naroda. B92 Nova Beta Radio 021 Euronews

Milorad Dodik, predsednik Republike Srpske i lider SNSD-a, izjavio je da njegova stranka neće učestvovati na ovim izborima poštujući zaključke Narodne skupštine Republike Srpske. Dodik je pozvao građane da na referendumu zakazanom za 25. oktobar odlučno kažu NE institucijama BiH koje smatra nelegitimnim. Dodik je dodatno naglasio da izbori nisu istinska težnja ni zahtev Republike Srpske, već nametnuti od političkog Sarajeva, i pozvao druge partije da takođe bojkotuju izbore. RTV B92 Sputnik Danas RTV Novi magazin Nova

Kandidat za predsednika Vlade Republike Srpske Savo Minić ocenio je da prevremeni izbori nisu legalni i da su proizvod trenutne političke situacije. Pozvao je one koji žele da učestvuju da to i učine, ali je izrazio sumnju u legitimitet izbora. Euronews

Reakcije na odluku CIK-a uključuju podršku Misije OEBS-a u BiH koja je istakla važnost poštovanja nezavisnih izbornih institucija i pravosudnih odluka. Sa druge strane, predstavnici Republike Srpske smatraju da je odluka nametnuta i da će dovesti do eskalacije krize u BiH. Slobodna Evropa N1 Info Sputnik