UKRAJINSKA KRIZA: Kremlj: Bezbednosne garancije među najvažnijim temama; razmatra se italijanski predlog o garancijama za Ukrajinu

BEOGRAD - Rat u Ukrajini – 1.282. dan. Kremlj ocenjuje da su bezbednosne garancije jedna od najvažnijih tema u potrazi za rešenjem u Ukrajini, kao i da je Rusija odlučna da reši sukob. Premijerka Italije Đorđa Meloni izjavila je da je predlog za bezbednosne garancije za Ukrajinu, sličan Članu 5 NATO-a, trenutno glavna tema na pregovaračkom stolu saveznika.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija nastavlja rat ignorišući međunarodne apele za obustavu nasilja i razaranja.
NATOUkrajinaItalijaRusijaVladimir ZelenskiĐorđa Meloni

