Trampova administracija predlaže ograničenje boravka za strane studente i novinare

Serbian News Media pre 17 minuta
Trampova administracija predlaže ograničenje boravka za strane studente i novinare

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa predložila je smanjenje maksimalnog trajanja boravka za strane studente i novinare u Sjedinjenim Američkim Državama, u sklopu pooštravanja imigracione politike.

Prema predlogu, strani studenti bi mogli da borave u SAD-u najduže četiri godine, dok bi boravak stranih novinara bio ograničen na 240 dana, sa mogućnošću obnove vize. Izuzetak su novinari iz Kine, kojima bi boravak bio ograničen na 90 dana. Trenutno, studentske vize se izdaju na period trajanja studijskog programa. Ministarstvo za unutrašnju bezbednost (DHS) saopštilo je da su prethodne vlade predugo dozvoljavale strancima da ostanu, što je, kako navode,
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Tramp želi da ograniči trajanje viza za strane novinare i studente

Tramp želi da ograniči trajanje viza za strane novinare i studente

N1 Info pre 52 minuta
Tramp želi da ograniči trajanje viza za strane novinare i studente

Tramp želi da ograniči trajanje viza za strane novinare i studente

Danas pre 28 minuta
Tramp želi da ograniči trajanje viza za strane novinare i studente

Tramp želi da ograniči trajanje viza za strane novinare i studente

Nedeljnik pre 28 minuta
Tramp predlaže ograničenje trajanja viza za strane novinare i studente

Tramp predlaže ograničenje trajanja viza za strane novinare i studente

Slobodna Evropa pre 18 minuta
Tramp želi da ograniči trajanje viza za strane novinare i studente

Tramp želi da ograniči trajanje viza za strane novinare i studente

Nova pre 37 minuta
Tramp želi da ograniči trajanje viza za strane novinare i studente

Tramp želi da ograniči trajanje viza za strane novinare i studente

Novi magazin pre 32 minuta
Trampova administracija planira ograničenje boravka stranih studenata u SAD

Trampova administracija planira ograničenje boravka stranih studenata u SAD

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VisaKinaDonald Trampsaddonald trump

Svet, najnovije vesti »

Veliki ruski napad na Kijev: Najmanje 13 mrtvih, više od 40 ranjenih

Veliki ruski napad na Kijev: Najmanje 13 mrtvih, više od 40 ranjenih

BBC News pre 3 minuta
Kina 3. septembra obeležava Dan pobede, prisustvovaće i Vučić

Kina 3. septembra obeležava Dan pobede, prisustvovaće i Vučić

Blic pre 8 minuta
U EU registovano 914.680 novih automobila u julu, za 7,4 odsto više nego lane

U EU registovano 914.680 novih automobila u julu, za 7,4 odsto više nego lane

RTV pre 8 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Napad na Kijev –14 stradalo, 48 povređenih; Rusija: Oboreno više od 100 dronova tokom noći

UKRAJINSKA KRIZA: Napad na Kijev –14 stradalo, 48 povređenih; Rusija: Oboreno više od 100 dronova tokom noći

RTV pre 3 minuta
Na šaržeru napisao "ubiti Donalda Trampa": Ubica iz Amerike objavio jezive snimke dva sata pre napada na školu (foto, video)

Na šaržeru napisao "ubiti Donalda Trampa": Ubica iz Amerike objavio jezive snimke dva sata pre napada na školu (foto, video)

Blic pre 8 minuta