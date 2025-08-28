Trampova administracija predlaže ograničenje boravka za strane studente i novinare

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa predložila je smanjenje maksimalnog trajanja boravka za strane studente i novinare u Sjedinjenim Američkim Državama, u sklopu pooštravanja imigracione politike.

Prema predlogu, strani studenti bi mogli da borave u SAD-u najduže četiri godine, dok bi boravak stranih novinara bio ograničen na 240 dana, sa mogućnošću obnove vize. Izuzetak su novinari iz Kine, kojima bi boravak bio ograničen na 90 dana. Trenutno, studentske vize se izdaju na period trajanja studijskog programa. Ministarstvo za unutrašnju bezbednost (DHS) saopštilo je da su prethodne vlade predugo dozvoljavale strancima da ostanu, što je, kako navode,