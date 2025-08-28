Džikićeva Gruzija srušila šampiona Evrope! Avdija odličan u pobedi Izraela

Sputnik pre 12 minuta
Džikićeva Gruzija srušila šampiona Evrope! Avdija odličan u pobedi Izraela

Košarkaši Gruzije koje sa klupe predvodi Aleksandar Džikić napravili su veliko iznenađenje pobedom nad aktuelnim šampionom Evrope Španijom od 83:69. Potom je Izrael nadigrao Island sa 83:71.

Znalo se da Španija dolazi u slabom sastavu, ali svakako je ovo veliki podvig ekipe koju sa klupe vodi srpski trener. Pamtiće Gruzija dugo ovu pobedu protiv aktuelnog prvaka Evrope. Utisak je da Španci to neće još dugo biti. Gruzini su od samog starta stigli do prednosti od 10 poena, potom se Španija vratila, ali je tim Aleksandra Džikića u trećoj deonici počeo da pravi razliku i da se odlepljuje. Delovalo je kao da Gruzini više žele ovu pobedu i da su je na
