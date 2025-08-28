Adetokumbo srušio Italiju - Grčka upisala prvu pobedu VIDEO

Košarkaška reprezentacija Grčke je savladala Italiju 75:66, u prvom meču grupne faze na Evrobasketu na Kipru.

U istom terminu Poljska je rutinski savladala Sloveniju sa 105:95, a dominirao je nekadašnji igrač Crvene zvezde Džordan Lojd sa 32 poena. Kada smo kod Grčke, naravno jedno ime se izdvaja, a to je Janis Adetokumbo koji je dominirao pod obručima. NBA as je predvodio Grke do pobede, upisao je 31 poen uz sedam skokova i dve asistencije. Odmah na startu meča, već po završetku prve četvrtine, Grčka je došla do dvocifrene prednosti (22:12). Ipak, Italija je uspela da se