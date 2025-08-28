Srpska lista: U skupštini u Prištini krše se osnovna prava Srba, podnećemo žalbu ustavnom sudu

Srpska lista: U skupštini u Prištini krše se osnovna prava Srba, podnećemo žalbu ustavnom sudu
Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić izjavio je da se u skupštini u Prištini krše osnovna prava srpskog naroda, ustav i poslovnik o radu skupštine koji jasno kaže da potpredsednik iz redova srpske zajednice mora imati podršku većine srpskih poslanika, što u ovom slučaju ima Slavko Simić koga je predložila Srpska lista.
Igor Simić je na vanrednoj konferenciji za novinare, nakon što je prekinuta sednica skupštine, rekao da se sve to čini sa ciljem da se zahvaljujući podršci režima Aljbina Kurtija na mesto potpredsednika skupštine iz srpske zajednice postavi Nenad Rašić, koji, kako je istakao, nema podršku ni srpskih poslanika ni srpskog naroda. Simić je najavio da će Srpska lista podneti žalbu ustavnom sudu jer su sva pravila prekršena i pozvao poslanike u Prištini da ne