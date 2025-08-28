Autobus GSP-a usmrtio devojčicu, sindikati GSP apeluju da se ne „presuđuje“ vozaču

Vreme pre 3 sata
Autobus GSP-a usmrtio devojčicu, sindikati GSP apeluju da se ne „presuđuje“ vozaču

„Duboko saosećamo sa tragičnim gubitkom života mlade osobe i sa povređenima u ovoj nezgodi, ali istovremeno pozivamo javnost da se uzdrži od 'presuđivanja' da je vozač kriv za ovu tragediju“, navodi se u saopštenju koje potpisuju sindikati GSP-a

U Zemunu je u četvrtak u teškoj saobraćajnoj nesreći poginula devojčica (16), a sindikati u Gradskom saobraćajnom preduzeću (GSP) pozvali su javnost da sačeka rezultate istrage. Vozaču je određen pritvor do 48 sati. Nesreća se dogodila oko 12 sati u Ulici Cara Dušana u blizini raskrsnice sa Ulicom Branka Pešića, kada je autobus GSP-a udario pešaka – šesnaestogodišnju devojčicu, a potom udario u kuću. Istovremeno sudarala su se i tri putnička vozila u kojima su
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Poginula devojčica (15) u Zemunu: Sudarili se automobili i autobus: Na licu mesta jezive scene (video)

Poginula devojčica (15) u Zemunu: Sudarili se automobili i autobus: Na licu mesta jezive scene (video)

Blic pre 22 minuta
"Bio je dezorijentisan": Očevici teške nesreće u Zemunu opisali trenutke nakon što je autobus ubio dete (15): "Autobus je bio…

"Bio je dezorijentisan": Očevici teške nesreće u Zemunu opisali trenutke nakon što je autobus ubio dete (15): "Autobus je bio prazan, išao je na početnu stanicu..."

Blic pre 23 minuta
Jeziva nesreća između Batajnice i Ugrinovaca: Vozilo potpuno smrskano, mladić izvučen iz kola polu živ (uznemirujući video)…

Jeziva nesreća između Batajnice i Ugrinovaca: Vozilo potpuno smrskano, mladić izvučen iz kola polu živ (uznemirujući video)

Blic pre 1 sat
Poginula devojčica (15) u Zemunu: Sudarili se automobili i autobus: Na licu mesta jezive scene (video)

Poginula devojčica (15) u Zemunu: Sudarili se automobili i autobus: Na licu mesta jezive scene (video)

Blic pre 47 minuta
Prošao na crveno, pa ubio dete (15) na pešačkom! Jezivi detalji stravične nesreće u Zemunu: Prelazila ulicu sa majkom, gradski…

Prošao na crveno, pa ubio dete (15) na pešačkom! Jezivi detalji stravične nesreće u Zemunu: Prelazila ulicu sa majkom, gradski autobus vozio velikom brzinom!

Blic pre 2 sata
Povređena trudnica u devetom mesecu! Novi detalji stravične nesreće u Zemunu u kojoj je poginula devojčica (15)

Povređena trudnica u devetom mesecu! Novi detalji stravične nesreće u Zemunu u kojoj je poginula devojčica (15)

Blic pre 2 sata
Teška saobraćajna nesreća u Zemunu, poginula devojčica

Teška saobraćajna nesreća u Zemunu, poginula devojčica

RTS pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

GSPSindikatZemun

Beograd, najnovije vesti »

(Video): Kula Beograd u Beogradu na vodi osvetljena u čast Getea: Njegovo delo oslikava večnu potragu čoveka za smislom…

(Video): Kula Beograd u Beogradu na vodi osvetljena u čast Getea: Njegovo delo oslikava večnu potragu čoveka za smislom, lepotom i istinom

Blic pre 13 minuta
Lokalizovan požar kod Sava centra: Gorela trava i nisko rastinje: Vatra zahvatila i elektro orman (video)

Lokalizovan požar kod Sava centra: Gorela trava i nisko rastinje: Vatra zahvatila i elektro orman (video)

Blic pre 58 minuta
Poginula devojčica (15) u Zemunu: Sudarili se automobili i autobus: Na licu mesta jezive scene (video)

Poginula devojčica (15) u Zemunu: Sudarili se automobili i autobus: Na licu mesta jezive scene (video)

Blic pre 22 minuta
"Bio je dezorijentisan": Očevici teške nesreće u Zemunu opisali trenutke nakon što je autobus ubio dete (15): "Autobus je bio…

"Bio je dezorijentisan": Očevici teške nesreće u Zemunu opisali trenutke nakon što je autobus ubio dete (15): "Autobus je bio prazan, išao je na početnu stanicu..."

Blic pre 23 minuta
Jeziva nesreća između Batajnice i Ugrinovaca: Vozilo potpuno smrskano, mladić izvučen iz kola polu živ (uznemirujući video)…

Jeziva nesreća između Batajnice i Ugrinovaca: Vozilo potpuno smrskano, mladić izvučen iz kola polu živ (uznemirujući video)

Blic pre 1 sat