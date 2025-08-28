Autobus GSP-a usmrtio devojčicu, sindikati GSP apeluju da se ne „presuđuje“ vozaču

„Duboko saosećamo sa tragičnim gubitkom života mlade osobe i sa povređenima u ovoj nezgodi, ali istovremeno pozivamo javnost da se uzdrži od 'presuđivanja' da je vozač kriv za ovu tragediju“, navodi se u saopštenju koje potpisuju sindikati GSP-a

U Zemunu je u četvrtak u teškoj saobraćajnoj nesreći poginula devojčica (16), a sindikati u Gradskom saobraćajnom preduzeću (GSP) pozvali su javnost da sačeka rezultate istrage. Vozaču je određen pritvor do 48 sati. Nesreća se dogodila oko 12 sati u Ulici Cara Dušana u blizini raskrsnice sa Ulicom Branka Pešića, kada je autobus GSP-a udario pešaka – šesnaestogodišnju devojčicu, a potom udario u kuću. Istovremeno sudarala su se i tri putnička vozila u kojima su