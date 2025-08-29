UŽIVO Srbija se bori za četvrtfinale SP

B92 pre 22 minuta
UŽIVO Srbija se bori za četvrtfinale SP

Odbojkašice Srbije od 12 časova igraju sa Holandijom u osmini finala Svetskog prvenstva.

Nekoliko sati uoči meča objavljen je i spisak timova, a u sastavu Srbije na zvaničnom sajtu FIVB je i kapiten Tijana Bošković! Prethodnih dana se spekulisalo da li će najbolja odbojkašica sveta moći da igra zbog povrede skočnog zgloba. Iako je zvanično u sastavu, male su šanse da se Bošković nađe i na parketu, ali ostaje nam da se nadamo. Tok meča Holandija – Srbija možete da pratite u UŽIVO blogu B92.sport:
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Srbija protiv Holandije za četvrtfinale Svetskog prvenstva (RTS 1, 12.00)

Srbija protiv Holandije za četvrtfinale Svetskog prvenstva (RTS 1, 12.00)

RTS pre 2 minuta
Eurobasket 2025, 3. Dan: Orlovi u idealnom terminu napadaju Portugalce, komšije na teškom ispitu!

Eurobasket 2025, 3. Dan: Orlovi u idealnom terminu napadaju Portugalce, komšije na teškom ispitu!

Kurir pre 2 minuta
Reč struke – Đurović: Bez medalje tragedija

Reč struke – Đurović: Bez medalje tragedija

Sportski žurnal pre 21 minuta
Đoković večeras protiv Norija, od 1h posle ponoći

Đoković večeras protiv Norija, od 1h posle ponoći

Radio 021 pre 37 minuta
Uživo Srbija - Holandija: Tijana Bošković se vratila, idemo po četvrtfinale

Uživo Srbija - Holandija: Tijana Bošković se vratila, idemo po četvrtfinale

Mondo pre 16 minuta
Srećo, pogledaj nas! Srbija u meču koji život znači

Srećo, pogledaj nas! Srbija u meču koji život znači

Večernje novosti pre 2 minuta
Košarkaški svet u neverici! Srbije je totalno "uništila" Evropsko prvenstvo, evo ga i dokaz

Košarkaški svet u neverici! Srbije je totalno "uništila" Evropsko prvenstvo, evo ga i dokaz

Večernje novosti pre 37 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

OdbojkaSvetsko prvenstvoHolandijaB92

Sport, najnovije vesti »

Naš momčić, Jovan Ignjatović (2012) pozvan na probu u beogradsku Crvenu Zvezdu! Prvi utisci veoma dobri! Srećno!

Naš momčić, Jovan Ignjatović (2012) pozvan na probu u beogradsku Crvenu Zvezdu! Prvi utisci veoma dobri! Srećno!

Plus online pre 2 minuta
Stojković pozvao Milinković-Savića, pa ga izostavio sa spiska za Engleze i Letpnce

Stojković pozvao Milinković-Savića, pa ga izostavio sa spiska za Engleze i Letpnce

Danas pre 2 minuta
Piksi skratio spisak: Bez Vanje Milinković-Savića, tu je Ugrešić

Piksi skratio spisak: Bez Vanje Milinković-Savića, tu je Ugrešić

Sport klub pre 2 minuta
Prvi poraz Vranjanaca još od pretprošle sezone: Pusta reka - Nebeski anđeli 3:0

Prvi poraz Vranjanaca još od pretprošle sezone: Pusta reka - Nebeski anđeli 3:0

Vranje news pre 2 minuta
Srbija protiv Holandije za četvrtfinale Svetskog prvenstva (RTS 1, 12.00)

Srbija protiv Holandije za četvrtfinale Svetskog prvenstva (RTS 1, 12.00)

RTS pre 2 minuta