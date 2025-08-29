UŽIVO Srbija se bori za četvrtfinale SP

Odbojkašice Srbije od 12 časova igraju sa Holandijom u osmini finala Svetskog prvenstva.

Nekoliko sati uoči meča objavljen je i spisak timova, a u sastavu Srbije na zvaničnom sajtu FIVB je i kapiten Tijana Bošković! Prethodnih dana se spekulisalo da li će najbolja odbojkašica sveta moći da igra zbog povrede skočnog zgloba. Iako je zvanično u sastavu, male su šanse da se Bošković nađe i na parketu, ali ostaje nam da se nadamo. Tok meča Holandija – Srbija možete da pratite u UŽIVO blogu B92.sport: