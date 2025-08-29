Nori: Spreman sam na sve od Đokovića, pa i da prekine meč…

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Vladimir Todorović
Nori: Spreman sam na sve od Đokovića, pa i da prekine meč…

Kameron Nori će večeras u Njujorku sedmi put u karijeri izaći na megdan Novaku Đokoviću.

Duel trećeg kola US opena je zakazan za 1 sat posle ponoći po srpskom vremenu na stadionu Artur Eš, a u prethodnih šest mečeva, svih šest puta je slavio Srbin. „Nivo na kojem igra Novak Đoković sa 38 godina je neverovatan. Uvek menja taktiku i zbog toga je neverovatno teško da mu se čovek suprostavi“, izjavio je Nori. US OPEN Novak: Kao navijaču i Srbinu, ne sviđa mi se šta Zvezda radi Muka na početku, slavlje na kraju: Novak je u trećem kolu Novakov sledeći rival
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Sledeća stanica – Portugal tuhel doneo odluku: Ovo je tim Engleske za okršaj sa Srbijom! (foto)

Sledeća stanica – Portugal tuhel doneo odluku: Ovo je tim Engleske za okršaj sa Srbijom! (foto)

Hot sport pre 14 minuta
Momenti koji su zapanjili Srbiju: Ovako su naše odbojkašice ispale sa Svetskog prvenstva, na kome su branile dve uzastopne…

Momenti koji su zapanjili Srbiju: Ovako su naše odbojkašice ispale sa Svetskog prvenstva, na kome su branile dve uzastopne titule (video)

Večernje novosti pre 3 minuta
Planeta će dobiti novog šampiona u odbojci – Holanđanke posle drame skinule krunu Srbiji

Planeta će dobiti novog šampiona u odbojci – Holanđanke posle drame skinule krunu Srbiji

RTS pre 39 minuta
Suze za kraj: Odbojkašice izgubile od Holandije

Suze za kraj: Odbojkašice izgubile od Holandije

Vesti online pre 1 sat
Suze srpskih odbojkašica obišle planetu! Teško su podnele bolnu eliminaciju, nisu mogle da obuzdaju emocije! (video)

Suze srpskih odbojkašica obišle planetu! Teško su podnele bolnu eliminaciju, nisu mogle da obuzdaju emocije! (video)

Kurir pre 53 minuta
VIDEO Srpkinje se isplakale posle teškog poraza, suze Tijane Bošković će nas dugo proganjati

VIDEO Srpkinje se isplakale posle teškog poraza, suze Tijane Bošković će nas dugo proganjati

Nova pre 53 minuta
"Rulet" odneo krunu: Kako su se to odbojkašice Srbije oprostile od titule prvaka sveta?

"Rulet" odneo krunu: Kako su se to odbojkašice Srbije oprostile od titule prvaka sveta?

Večernje novosti pre 43 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićUS OpenNjujork

Sport, najnovije vesti »

Ispratili smo najbolje srpske atletičare na Svetsko prvenstvo u atletici

Ispratili smo najbolje srpske atletičare na Svetsko prvenstvo u atletici

N1 Info pre 3 minuta
Dupla pobeda paoka: Solunci razbili Rijeku a pre početka meča sa razglasa se orila Partizanova pesma! Tuhel doneo odluku: Ovo…

Dupla pobeda paoka: Solunci razbili Rijeku a pre početka meča sa razglasa se orila Partizanova pesma! Tuhel doneo odluku: Ovo je tim Engleske za okršaj sa Srbijom! (foto)

Hot sport pre 13 minuta
Šok u Turskoj: Žoze Murinjo dobio otkaz u Fenerbahčeu! (foto) tuhel doneo odluku: Ovo je tim Engleske za okršaj sa Srbijom…

Šok u Turskoj: Žoze Murinjo dobio otkaz u Fenerbahčeu! (foto) tuhel doneo odluku: Ovo je tim Engleske za okršaj sa Srbijom! (foto)

Hot sport pre 13 minuta
U znak sećanja na legendu kluba: Partizan u subotu istrčava na teren u dresu Dragana Mancea! Tuhel doneo odluku: Ovo je tim…

U znak sećanja na legendu kluba: Partizan u subotu istrčava na teren u dresu Dragana Mancea! Tuhel doneo odluku: Ovo je tim Engleske za okršaj sa Srbijom! (foto)

Hot sport pre 13 minuta
Nova uprava VK Partizan počela da radi! Tuhel doneo odluku: Ovo je tim Engleske za okršaj sa Srbijom! (foto)

Nova uprava VK Partizan počela da radi! Tuhel doneo odluku: Ovo je tim Engleske za okršaj sa Srbijom! (foto)

Hot sport pre 13 minuta