Nori: Spreman sam na sve od Đokovića, pa i da prekine meč…

Kameron Nori će večeras u Njujorku sedmi put u karijeri izaći na megdan Novaku Đokoviću.

Duel trećeg kola US opena je zakazan za 1 sat posle ponoći po srpskom vremenu na stadionu Artur Eš, a u prethodnih šest mečeva, svih šest puta je slavio Srbin. „Nivo na kojem igra Novak Đoković sa 38 godina je neverovatan. Uvek menja taktiku i zbog toga je neverovatno teško da mu se čovek suprostavi“, izjavio je Nori. US OPEN Novak: Kao navijaču i Srbinu, ne sviđa mi se šta Zvezda radi Muka na početku, slavlje na kraju: Novak je u trećem kolu Novakov sledeći rival