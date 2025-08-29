Đurić: Važno da se unapredi pozicija Srbije u Japanu, razgovarali i o KiM

Blic pre 20 minuta
Đurić: Važno da se unapredi pozicija Srbije u Japanu, razgovarali i o KiM

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas da je poseta Japanu važna da se unapredi pozicija Srbije u jednoj od četiri najveće ekonomije u svetu i dodao da je sagovornicima izneo i stavove Srbije po pitanju Kosova i Metohije koji se, kako je naveo, razlikuju.

- Ovo je važna poseta za snaženje pozicije Srbije u Japanu i uvod za dalje visoke posete koje ćemo imati sledećeg meseca ovoj zemlji. Japan je važan partner Srbije i zato je važno što su i današnji sastanci koje sam imao sa zvaničnicima u Japanu bili u pozitivnom tonu - kazao je Đurić medijima. Kako je istakao, ovo je prva poseta ministra spoljnih poslova Srbije Japanu od 2009. godine i samim tim predstavlja izvanrednu priliku da se unapredi pozicija naše zemlje u
