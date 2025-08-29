Lokalizovan požar kod Sava centra: Gorela trava i nisko rastinje: Vatra zahvatila i elektro orman (video)

Blic pre 4 sati
Brzom intervencijom vatrogasaca lokalizovan je požar koji je izbio večeras oko 21 sat na auto-putu kod Sava centra u Beogradu. Prema prvim nezvaničnim informacijama gorela je trava i nisko rastinje, a vatra je zahvatila i elektro orman

Kako se vidi na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vatra se širi pored puta. Prema prvim nezvaničnim informacijama, gori nisko rastinje i trava na površini od 100 kvadratnih metara. Kako saznajemo, požar je zahvatio i elektro orman. Brzom intervencijom Vatrogasno-spasilačke jedinice Savski venac Novi Beograd, požar je lokalizovan već u 21.28 časova. Uzrok požara za sada nije poznat.
