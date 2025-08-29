Ugašen požar kod Centra „Sava“ na Novom Beogradu: Gorela trava i nisko rastinje
Danas pre 6 sati | RTS
Požar koji je izbio večeras oko 21 sat na auto-putu kod Centra „Sava“ na Novom Beogradu, uspešno je lokalizovan, javljaju mediji.
Požar je zahvatio površinu od oko 100 kvadratnih metara, gorela je trava i nisko rastinje. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama može se videti kako se vatra širi pored puta. Požar je zahvatio površinu od oko 100 kvadratnih metara. Објава коју дели MOJ – BEOGRAD (@moj_beo_grad_) Brzom reakcijom vatrogasaca, požar je lokalizovan u 21.28 časova. Uzrok požara još uvek nije poznat, a istražitelji će utvrditi okolnosti pod kojima je došlo do izbijanja vatre.