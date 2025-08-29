(Mape) alarm u Evropi! Preti opasnost zbog jake oluje koja će zahvatiti i Balkan, a trajaće danima: Grad veličine 6 cm, jaki pljuskovi i tornado, a evo šta čeka Srbiju

Od danas Evropu zahvata snažan talas ekstremnog vremena, naročito u alpskom regionu i duž severnog Mediterana, a posledice će se osetiti i Balkanskom poluostrvu. Meteorolozi upozoravaju na oluje praćene jakim vetrovima, gradom veličine i do šest centimetara, tornadima i obilnim padavinama koje mogu izazvati poplave.

Kako se navodi u prognozi na sajtu Severe weather, ciklon nastao od bivšeg uragana Erin razvio je duboku visinsku dolinu nad zapadnom Evropom, koja se postepeno pomera ka centralnim i južnim delovima kontinenta. To je stvorilo uslove za višednevni talas snažnih nestabilnosti. - Jake oluje doneće snažne vetrove, krupan do veoma krupan grad, tornada, ali pre svega intenzivne i obilne padavine zbog kojih može da dođe do poplava - navodi se. Počev od danas, 28.
(Mape) alarm u Evropi! Preti opasnost zbog jake oluje koja će zahvatiti i Balkan, a trajaće danima: Grad veličine 6 cm, jaki pljuskovi i tornado, a evo šta čeka Srbiju

BalkanUraganpoplave

