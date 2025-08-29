"Tramp nije iznenađen": Oglasila se Bela kuća povodom ruskih napada na Kijev

Bela kuća saopštila je danas da američki predsednik Donald Tramp "nije bio iznenađen" kada je saznao da je Rusija napala Kijev raketama i dronovima, kada je poginulo najmanje 19 ljudi.

- Nije bio srećan zbog ove vesti, ali nije bio ni iznenađen. To su dve zemlje koje su u ratu veoma dugo, rekla je novinarima portparolka Bele kuće Kerolajn Livit. Ona je dodala da će Tramp dati detaljniju izjavu o ovoj situaciji kasnije danas, prenosi Rojters. Prema poslednjim podacima, u ruskom napadu na Kijev ubijeno je najmanje 19 osoba, 63 su ranjene, dok je još 10 osoba možda zarobljeno u ruševinama. U napadu su oštećene i zgrade međunarodnih misija. (Tanjug)