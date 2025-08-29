"Tramp nije iznenađen": Oglasila se Bela kuća povodom ruskih napada na Kijev

Blic pre 10 sati
"Tramp nije iznenađen": Oglasila se Bela kuća povodom ruskih napada na Kijev

Bela kuća saopštila je danas da američki predsednik Donald Tramp "nije bio iznenađen" kada je saznao da je Rusija napala Kijev raketama i dronovima, kada je poginulo najmanje 19 ljudi.

- Nije bio srećan zbog ove vesti, ali nije bio ni iznenađen. To su dve zemlje koje su u ratu veoma dugo, rekla je novinarima portparolka Bele kuće Kerolajn Livit. Ona je dodala da će Tramp dati detaljniju izjavu o ovoj situaciji kasnije danas, prenosi Rojters. Prema poslednjim podacima, u ruskom napadu na Kijev ubijeno je najmanje 19 osoba, 63 su ranjene, dok je još 10 osoba možda zarobljeno u ruševinama. U napadu su oštećene i zgrade međunarodnih misija. (Tanjug)
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Zelenski rekao da je ruski udar na Kijev 'napad na Trumpa'

Zelenski rekao da je ruski udar na Kijev 'napad na Trumpa'

Slobodna Evropa pre 33 minuta
Broj žrtava u napadu na Kijev porastao na 23; Rusija tvrdi da je uništila 54 drona tokom noći

Broj žrtava u napadu na Kijev porastao na 23; Rusija tvrdi da je uništila 54 drona tokom noći

RTS pre 33 minuta
Uživo Šokiraće Ruse; Dato zeleno svetlo; Moskva naredila: Granatirajte FOTO/VIDEO

Uživo Šokiraće Ruse; Dato zeleno svetlo; Moskva naredila: Granatirajte FOTO/VIDEO

B92 pre 23 minuta
Uživo pakao u Kijevu! Više od 20 mrtvih nakon jednog od najbrutalnijih ruskih udara, jezive scene na ulicama! (foto)

Uživo pakao u Kijevu! Više od 20 mrtvih nakon jednog od najbrutalnijih ruskih udara, jezive scene na ulicama! (foto)

Alo pre 33 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Tramp: Nisam iznenađen ruskim napadom na Kijev, ali ne podržavam ovakve akcije

UKRAJINSKA KRIZA: Tramp: Nisam iznenađen ruskim napadom na Kijev, ali ne podržavam ovakve akcije

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugRojtersBela kućaRusijaKijevDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Novi borbeni avion: Merc i Makron treba da izglade spor

Novi borbeni avion: Merc i Makron treba da izglade spor

Danas pre 28 minuta
Svi lideri država-članica ŠOS-a potvrdili učešće na samitu u Tjenđinu

Svi lideri država-članica ŠOS-a potvrdili učešće na samitu u Tjenđinu

Sputnik pre 33 minuta
Kijev prepreka za Trampa

Kijev prepreka za Trampa

Vesti online pre 28 minuta
Zelenski rekao da je ruski udar na Kijev 'napad na Trumpa'

Zelenski rekao da je ruski udar na Kijev 'napad na Trumpa'

Slobodna Evropa pre 33 minuta
Mask u borbi sa Komisijom za hartije od vrednosti: Milijarder traži odbacivanje tužbe protiv njega, tuže ga za čekanje?

Mask u borbi sa Komisijom za hartije od vrednosti: Milijarder traži odbacivanje tužbe protiv njega, tuže ga za čekanje?

Blic pre 23 minuta