Belousov: Ubrzan tempo napredovanja ruskih snaga; Zelenski: Razgovori o bezbednosnim garancijama na nivou lidera

Rat u Ukrajini – 1.283. dan. Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je da napadi na Kijev pokazuju da ruski predsednik Vladimir Putin razume samo pritisak, kao i da se "ruga" svakoj vrsti mirovnih napora. Sa druge strane, portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ističe da ukrajinski lider Volodimir Zelenski sabotira mirovni pregovarački proces. Broj stradalih u jučerašnjem ruskom napadu na Kijev porastao je na 23.

Ministri odbrane zemalja EU: Evropa mora učiniti više za Ukrajinu Podrška Ukrajini, kao i jačanje odbrambene sposobnosti EU, bili su među ključnim temama sastanka ministara odbrane zemalja članica Evropske unije u Kopenhagenu, na kojem je učestvovala i zamenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šekerinska. Danski ministar odbrane, Troels Lund Poulsen, istakao je važnost jedinstvene evropske podrške Ukrajini, naglasivši da Kopenhagen daje primer pružanjem velikih