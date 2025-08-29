"Tražiću podršku za nezavisnost Republike Srpske": Dodik uskoro putuje u Moskvu: Zamoliću da na Savetu bezbednosti podignu veto…

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će uskoro otputovati u Moskvu, gde će razgovarati sa ruskim liderima i nastaviti da lobira za podršku nezavisnosti Republike Srpske, kao i da u oktobru namerava da ponovo ode u Rusiju i sastane se sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

- Uskoro ću otići u Moskvu gde ću održati sastanke sa uticajnim ljudima. Mislim da ću negde u oktobru ponovo otići u Rusiju i ponovo moći da se sastanem sa ruskim predsednikom. A sada ću otići da ohrabrim naše ruske prijatelje da se pripreme za Generalnu skupštinu UN, zamoliću ih da razjasne ovu situaciju i podrže nas u našoj želji da održimo referendum i steknemo nezavisnost - rekao je on u intervjuu za Sputnjik. Dodik je ponovio da će zamoliti Rusiju da stavi