"Tražiću podršku za nezavisnost Republike Srpske": Dodik uskoro putuje u Moskvu: Zamoliću da na Savetu bezbednosti podignu veto

Blic pre 8 sati
"Tražiću podršku za nezavisnost Republike Srpske": Dodik uskoro putuje u Moskvu: Zamoliću da na Savetu bezbednosti podignu veto…

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će uskoro otputovati u Moskvu, gde će razgovarati sa ruskim liderima i nastaviti da lobira za podršku nezavisnosti Republike Srpske, kao i da u oktobru namerava da ponovo ode u Rusiju i sastane se sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

- Uskoro ću otići u Moskvu gde ću održati sastanke sa uticajnim ljudima. Mislim da ću negde u oktobru ponovo otići u Rusiju i ponovo moći da se sastanem sa ruskim predsednikom. A sada ću otići da ohrabrim naše ruske prijatelje da se pripreme za Generalnu skupštinu UN, zamoliću ih da razjasne ovu situaciju i podrže nas u našoj želji da održimo referendum i steknemo nezavisnost - rekao je on u intervjuu za Sputnjik. Dodik je ponovio da će zamoliti Rusiju da stavi
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Dodik: Tražiću od Rusije da stavi veto na produženje mandata EUFOR-u i da podrži nezavisnost RS

Dodik: Tražiću od Rusije da stavi veto na produženje mandata EUFOR-u i da podrži nezavisnost RS

Danas pre 7 sati
"Tražiću podršku za nezavisnost Republike Srpske": Dodik uskoro putuje u Moskvu: Zamoliću da na Savetu bezbednosti podignu veto…

"Tražiću podršku za nezavisnost Republike Srpske": Dodik uskoro putuje u Moskvu: Zamoliću da na Savetu bezbednosti podignu veto

Blic pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUNRepublika SrpskaReferendumSavet bezbednostiSkupština UNMoskvaRusijaMilorad DodikSputnik V

Balkan, najnovije vesti »

Susret nakon 33 godine: Goran ranjen u ratu 1992. godine uspeo da pronađe doktora koji mu je spasio život, pa mu rekao: "Nadam…

Susret nakon 33 godine: Goran ranjen u ratu 1992. godine uspeo da pronađe doktora koji mu je spasio život, pa mu rekao: "Nadam se da nisam zakasnio..."

Blic pre 4 sati
"Tražiću podršku za nezavisnost Republike Srpske": Dodik uskoro putuje u Moskvu: Zamoliću da na Savetu bezbednosti podignu veto…

"Tražiću podršku za nezavisnost Republike Srpske": Dodik uskoro putuje u Moskvu: Zamoliću da na Savetu bezbednosti podignu veto

Blic pre 8 sati
Dodik: Tražiću od Rusije da stavi veto na produženje mandata EUFOR-u i da podrži nezavisnost RS

Dodik: Tražiću od Rusije da stavi veto na produženje mandata EUFOR-u i da podrži nezavisnost RS

Danas pre 7 sati
"Tražiću podršku za nezavisnost Republike Srpske": Dodik uskoro putuje u Moskvu: Zamoliću da na Savetu bezbednosti podignu veto…

"Tražiću podršku za nezavisnost Republike Srpske": Dodik uskoro putuje u Moskvu: Zamoliću da na Savetu bezbednosti podignu veto

Blic pre 8 sati
Kobnim preticanjem skrivila stravičnu nesreću u kojoj su poginuli sestra i 2 brata: Sud potvrdio optužnicu

Kobnim preticanjem skrivila stravičnu nesreću u kojoj su poginuli sestra i 2 brata: Sud potvrdio optužnicu

Telegraf pre 1 dan