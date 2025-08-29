Dodik: Tražiću od Rusije da stavi veto na produženje mandata EUFOR-u i da podrži nezavisnost RS

Danas pre 3 sata  |  Beta
Dodik: Tražiću od Rusije da stavi veto na produženje mandata EUFOR-u i da podrži nezavisnost RS
Milorad Dodik, kome je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK) oduzela mandat predsednika Republike Srpske (RS), pošto je pravosnažno osuđen zbog neizvršavanja odluka visokog međunarodnog predstavnika u BiH, najavio je da uskoro putuje u Moskvu, gde će od zvaničnika Rusije tražiti da u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija (UN) stave veto na produženje misije „Altea“ EUFOR-a u Bosni i Hercegovini. Dodik je ocenio da je BiH trenutno „pod okupacijom“.
