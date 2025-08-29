(Uznemirujući video) 47 sekundi užasa: Ovo je trenutak kada je autobus udario devojčicu na pešačkom prelazu u Zemunu

Snimak nadzornih kamera zabeležio je poslednje trenutke devojčice (16) koja je poginula danas u stravičnoj nesreći kada je na nju, na pešačkom prelazu dok je prelazila na zeleno svetlo, udario gradski autobus kojim im upravljao M.T. (61), koji nije stao na crveno.

Na video-snimku se vidi kako devojčica prvo stoji na pešačkom prelazu, a onda trčećim korakom kreće da prelazi ulicu. Samo sekund kasnije, autobus je naleteo na nju. Kako se vidi, vozač autobusa je izgubio kontrolu na vozilom, te udario u tri parkirana vozila, a potom i u kuću. U ovom jezivoj nesreći je povređena je trudnica koja je prevezena u GAK i ona je u devetom mesecu trudnoće. Takođe, među povređenima je žena (74), dok je jedna majka sa detetom (6) prevezena