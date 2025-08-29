Vlada hitno menja Uredbu zbog pritisaka trgovačkih lanaca na dobavljače!

Vlada Srbije će već danas izmeniti uredbu o maržama zbog pritisaka trgovaca na dobavljače, izjavila je ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević prilikom obraćanja iz Vlade

- Mi smo u Ministarstvu bili šokirani da juče, da dan donošenja Uredbe koja još nije ni stupila na snagu, neki trgovinski lanci su krenuli sa ozbiljnim pritiscima na svoje dobavljače insistirajući na zaključivanju aneksu ugovora, kako sam obaveštena direktno od nekih kompanija koje su dobavljači, da se izvrše određene korekcije i da se to sve uradi pre stupanja Uredbe kako bi pokušali da doskoče nekim našim odredbama. - Meni je posebno bilo neverovatno da su, posle