Zašto "stručnjak" savetuje ono što je Mali već uradio

Politika pre 1 sat
Zašto "stručnjak" savetuje ono što je Mali već uradio

N1 ponovo pokušava da zavara javnost: dok njihov „stručnjak“ savetuje građanima da beleže cene u marketima, ministar Siniša Mali je to već uradio i najavio poređenje nakon stupanja Uredbe o ograničenju marži 1. septembra.

Dakle, upravo ono što savetuje stručnjak– već je uradio ministar finansija i prvi potpredsednik Vlade Srbije, Siniša Mali. Naime, u susret najavljenom ograničenju trgovačkih marži, koje stupa na snagu 1. septembra, ministar Mali je obišao jedan od velikih marketa i sam obavio kupovinu. U marketu „MAXI“ odabrao je 25 proizvoda iz 23 kategorije koje građani najčešće kupuju. Račun je iznosio 4.991,92 dinara. Mali je tada najavio da će, nakon što Uredba o ograničavanju
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Vlada usvojila dopunjenu uredbu o maržama! Evo šta se trgovcima se sada ograničava

Vlada usvojila dopunjenu uredbu o maržama! Evo šta se trgovcima se sada ograničava

Blic pre 21 minuta
Vlada Srbije usvojila uredbu o ograničavanju marži trgovinskih lanaca

Vlada Srbije usvojila uredbu o ograničavanju marži trgovinskih lanaca

Moj Novi Sad pre 55 minuta
Vlada hitno menja Uredbu zbog pritisaka trgovačkih lanaca na dobavljače!

Vlada hitno menja Uredbu zbog pritisaka trgovačkih lanaca na dobavljače!

Blic pre 1 sat
"I Mi smo ovde u Ministarstvu šokirani" Ministarka Lazarević otkriva kako trgovci pritiskaju dobavljače da bi doskočili novim…

"I Mi smo ovde u Ministarstvu šokirani" Ministarka Lazarević otkriva kako trgovci pritiskaju dobavljače da bi doskočili novim merama države! Vlada menja Uredbu!

Kurir pre 2 sata
Vlada usvojila dopunjenu uredbu o maržama – ograničen logistički rabat i naknade

Vlada usvojila dopunjenu uredbu o maržama – ograničen logistički rabat i naknade

RTS pre 2 sata
Vlada promenila uredbu zbog pritiska trgovaca na dobavljače

Vlada promenila uredbu zbog pritiska trgovaca na dobavljače

Bloomberg Adria pre 3 sata
Vlada Srbije izmenila uredbu o smanjenju marži 'zbog pokušaja zloupotrebe trgovaca'

Vlada Srbije izmenila uredbu o smanjenju marži 'zbog pokušaja zloupotrebe trgovaca'

Slobodna Evropa pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeSiniša Mali

Ekonomija, najnovije vesti »

Poštanska štedionica od 1. septembra snižava kamatne stope i odlaže primenu novih tarifa

Poštanska štedionica od 1. septembra snižava kamatne stope i odlaže primenu novih tarifa

Danas pre 3 sata
„Izmenom Uredbe o maržama propao pritisak trgovaca“: Da li je država uspela da zatvori rupe u propisima?

„Izmenom Uredbe o maržama propao pritisak trgovaca“: Da li je država uspela da zatvori rupe u propisima?

Danas pre 3 sata
Vlada usvojila dopunjenu uredbu o maržama! Evo šta se trgovcima se sada ograničava

Vlada usvojila dopunjenu uredbu o maržama! Evo šta se trgovcima se sada ograničava

Blic pre 21 minuta
Poštanska štedionica snižava kamatne stope i odlaže primenu novih naknada

Poštanska štedionica snižava kamatne stope i odlaže primenu novih naknada

Serbian News Media pre 15 minuta
Vlada Srbije usvojila uredbu o ograničavanju marži trgovinskih lanaca

Vlada Srbije usvojila uredbu o ograničavanju marži trgovinskih lanaca

Moj Novi Sad pre 55 minuta