Zašto "stručnjak" savetuje ono što je Mali već uradio

N1 ponovo pokušava da zavara javnost: dok njihov „stručnjak“ savetuje građanima da beleže cene u marketima, ministar Siniša Mali je to već uradio i najavio poređenje nakon stupanja Uredbe o ograničenju marži 1. septembra.

Dakle, upravo ono što savetuje stručnjak– već je uradio ministar finansija i prvi potpredsednik Vlade Srbije, Siniša Mali. Naime, u susret najavljenom ograničenju trgovačkih marži, koje stupa na snagu 1. septembra, ministar Mali je obišao jedan od velikih marketa i sam obavio kupovinu. U marketu „MAXI“ odabrao je 25 proizvoda iz 23 kategorije koje građani najčešće kupuju. Račun je iznosio 4.991,92 dinara. Mali je tada najavio da će, nakon što Uredba o ograničavanju