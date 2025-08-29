Osnivač OCCRP: Napadi vladinih botova nakon objave audio snimka pokazuju Vučićevu lažnu zaveru širih razmera

Dru Saliven, jedan od osnivača Projekta za izveštavanje o organizovanom kriminalu i korupciji (OCCRP), saopštio je da napadi „vladinih trolova“, koje trpe nakon objavljivanja snimka razgovora direktora Telekoma i United Group, pokazuju lažnu zaveru širih razmera.

Saliven je na društvenoj mreži Iks napisao da niko nije porekao istinitost snimka, te da traženje izvora odakle je on procureo, umesto suočavanja sa činjenicama, dovoljno govori. “Trebalo bi da istaknem da niko nije porekao istinitost snimka. Kao i obično, napadaju nas vladini trolovi, a izgleda da Vučić priprema veću lažnu zaveru kako bi to objasnio. Ali traženje izvora odakle je procureo snimak, umesto suočavanje sa činjenicama, dovoljno govori“, navodi se u