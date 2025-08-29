Protest ispred Filozofskog u NS, podrška stigla i iz drugih gradova: Policija poručila „ako bude mirno, niko vas neće dirati“ (VIDEO, FOTO)

Danas pre 51 minuta  |  A. Latas
Protest ispred Filozofskog u NS, podrška stigla i iz drugih gradova: Policija poručila „ako bude mirno, niko vas neće dirati“…

Ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu građani i studenti večeras su ponovo protestvovali.

Kordon policije postavljen je na ulazu u Fakultet. Već treći dan tu se nalazi i dekan Milivoje Alanović sa još nekoliko zaposlenih koje on selektivno propušta. 00.05 Građani i policija ppolako se razilaze javlja naš reporter. Protesti su protekli bez incidenata. 22.57 Kako jevlja reporter Danasa ispred Fakulteta je relativno mirno. Došlo je do smene policajaca, koji su ušli u zgradu kroz biblioteku, ali su promašili pa su umesto ka Filozofskom krenuli ka Pravnom,
