Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: Sadistički nas muče i hiljadu puta puštaju "bebeći plač", ali ja ostajem celu noć (video)

Studenti i građani koji su se i večeras okupili ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, tražili su ostavku dekana Milivoja Alanovića nakon što im je juče saopštio da je "spreman za nastavak razgovora sa studentima ali da ne pristaje na bilo kakve ultimatume" koji, prema njegovim rečima, samo produbljuju krizu.

Dekan je i večeras u zgradi fakulteta, a na ulazu u fakultet postavljen je kordon policije. Govoreći o zahtevu za njegovu ostavku, Alanović je u izjavi za "Blic" rekao "da je to uobičajeno". "Svako ima pravo da traži bilo čiju ostavku, pa i moju", prokomentarisao je kratko. On je istakao da pored, i dalje nebezbednih uslova i pritiska, veliki problem predstavlja "ogroman psihološki pritisak" koji studenti vrše nad njim i ljudima u zgradi". "Tokom dana puštaju