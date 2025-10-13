Tramp ide na Bliski istok da proslavi prekid vatre i pozove arapske lidere da iskoriste priliku

Beta pre 1 sat

Predsednik SAD Donald Tramp otputovao je u nedelju iz Vašiongtona za Izrael i Egipat da bi proslavio sporazum o prekidu vatre Izraela i Hamasa i oslobađanju talaca koje Hamas drži dve godine, postignut uz posredovanje SAD, i da bi pozvao saveznike na Bliskom istoku da iskoriste priliku za izgradnju trajnog mira u tom nestabilnom regionu.

Ovo je osetljiv trenutak jer su Izrael i Hamas tek u ranim fazama sprovođenja prve faze Trampovog sporazuma, smišljenog da trajno okonča rat izazvan napadom militanata predvođenih Hamasom na Izrael 7. oktobra 2023. godine.

Tramp smatra da postoji "mali prozor" za preoblikovanje Bliskog istoka i "resetovanje" dugo napetih odnosa Izraela i njegovih arapskih suseda.

To je trenutak, kaže republikanski predsednik, koji je ubrzano stigao zahvaljujući podršci njegove administracije izraelskom uništavanju ratnih "posrednika" Irana - Hamasa u Gazi i Hezbolaha u Libanu.

"Veoma sam uzbuđen zbog toga!", rekao je Tramp novinarima pre poletanja aviona.

Rekao je da mnogi i u Izraelu i u arapskim zemljama "oduševljeno pozdravljaju" sporazum i da su "svi zapanjeni i oduševljeni i sjajno ćemo se provesti!".

Bela kuća kaže da "raste zamah" ka mioru i jer arapske i muslimanske države pokazuju obnovljeno interesovanje ta rešavanje šireg, decenijama dugog izraelsko-palestinskog sukoba i, u nekim slučajevima, produbljivanje odnosa sa Sjedinjenim Državama.

Tramp je u petak rekao: "Mislim da ćete imati ogroman uspeh i da će Gaza biti obnovljena" i da su "tamo neke veoma bogate zemlje", a "bio bi potreban mali deo njihovog bogatstva da se to uradi. I mislim da oni to žele da urade".

Prva faza sporazuma o prekidu vatre zahteva oslobađanje poslednjih 48 talaca koje drži Hamas, uključujući oko 20 za koje se veruje da su živi; oslobađanje stotina palestinskih zatvorenika koje drži Izrael; nagli porast humanitarne pomoći Gazi; delimično povlačenje izraelskih snaga iz najvećih gradova Gaze.

Izraelske trupe su u petak završile povlačenje iz delova grada Gaze, pokrećući 72-časovno odbrojavanje, po sporazumu, da Hamas oslobodi zatočene Izraelce, moguće dok Tramp bude tamo. On je rekao da očekuje da će njihov povratak biti završen u ponedeljak ili utorak.

Tramp će prvo posetiti Izrael da bi se sastao s porodicama talaca i govorio u Knesetu, parlamentu, što je čast koja je poslednji put ukazana predsedniku Džordžu V. Bušu 2008. godine. Potpredsednik DŽ. D. Vens je u nedelju rekao da će se Tramp verovatno sastati i sa novooslobođenim taocima.

Tramp će zatim u Egipat, gde će on i egipatski predsednik Abdel-Fatah el-Sisi predsedavati samitom u Šarm el Šeiku lider više od 20 zemalja o miru u Gazi i širem, na Bliskom istoku.

Primirje u Gazi je krhko i nije jasno da li su strane postigle bilo kakav dogovor o posleratnoj upravi na toj teriotriji, obnovi srušenog i o zahtevu Izraela da se Hamas razoruža. Pregovori o tim pitanjima mogli bi da propadnu, a Izrael je nagovestio da bi mogao da nastavi vojne operacije ako se njegovi zahtevi ne ispune.

"Mislim da su šanse da se (Hamas) razoruža, znate, prilično blizu nule", rekao je H.R. Mekmaster, savetnik za nacionalnu bezbednost tokom Trampovog prvog mandata. Rekao je da misli da će verovatno narednih meseci ipak izraelska vojska "morati da ih uništi" - Hamas.

Izrael nastavlja da vlada milionima Palestinaca bez osnovnih prava dok se naselja za Jevreje brzo šire na drugoj palestinskoj teriotriji, okupiranoj Zapadnoj obali. Uprkos rastućem međunarodnom priznanju, palestinska državnost deluje kao izuzetno daleka zbog izraelskog protivljenja i akcija na terenu.

Rat je ostavio Izrael izolovanim u svetu i suočenim sa optužbama za genocid, što on poriče. Međunarodni nalozi za hapšenje izraelskog premijera Bendžamina Netanjahua i njegovog bivšeg ministra odbrane su na snazi, a najviši sud Ujedinjenih nacija razmatra optužbu za genocid koje je podnela Južna Afrika.

Hamas je vojno desetkovan i oslobađanjem talaca je odustao je od svog jedinog aduta u pregovorima sa Izraelom. Ali ta islamska borbena grupa je i dalje netaknuta i mogla bi se na kraju obnoviti ako dođe do dužeg perioda mira.

Netanjahu je ponovio da će Izrael nastaviti sa demilitarizacijom Hamasa pošto se taoci vrate.

"Hamas je pristao na sporazum tek kada je osetio da mu je mač na vratu i i dalje je tamo", rekao je Netanjahu u petak dok je Izrael povlačio svoje trupe.

Veći deo Gaze je sveden na ruševine i očekuje se da će obnova trajati godinama. Oko dva miliona stanovnika te teritorije i dalje se u očajnim uslovima bori za goli opstanak.

Po sporazumu, Izrael je pristao da ponovo otvori pet graničnih prelaza što će pomoći protok hrane i drugog osnovnog u Gazu čiji delovi gladuju.

Tramp takođe pokreće civilno-vojni koordinacioni centar u Izraelu, koji predvode SAD, da bi se olakšao dotok humanitarne i logističke i bezbednosne pomoći u Gazu.

Oko 200 američkih vojnika će pomoći u podršci i praćenju sporazuma o prekidu vatre kao deo tima koji čine partnerske zemlje, nevladine organizacije i akteri iz privatnog sektora. Američke trupe neće biti poslate u Gazu, rekao je u subotu admiral Bred Kuper, američki vojni komandant za region.

Bela kuća je signalizirala da Tramp želi da brzo vrati pažnju na nastavak napora iz svog prvog mandata, na dokumentu "Abrahamov sporazum" koji je uspostavio diplomatske i trgovinske veze Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata, Bahreina i Maroka.

Trajni sporazum u Gazi pomogao bi da se otvori put Trampu za razgovore sa Saudijskom Arabijom, kao i sa Indonezijom, najmnogoljudnijom muslimanskom zemljom, o normalizaciji njihovih odnosa sa Izraelom, po rečima jednog visokog zvaničnika Trampove administracije koji je o tome obavestio novinare pod uslovom da mu se ne objavi ime.

Takav dogovor sa Saudijskom Arabijom, najmoćnijom i najbogatijom arapskom državom, može da istorijski značajno preoblikuje region i ojača ugled Izraela.

Ali posredovanje u postizanju takvog sporazuma ostaje težak zadatak, jer je Kraljevina saopštila da neće zvanično priznati Izrael pre rešenja izraelsko-palestinskog sukoba.

