Putnička vozila na granicama čekaju do dva sata, kamioni do pet

Danas pre 5 sati  |  Beta
Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila traju od 30 minuta do dva sata dok kamioni na teretnim terminalima čekaju do pet sati, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Putnička vozila na prelazu Batrovci u smeru ka Hrvatskoj čekaju oko dva sata a na prelazu Gradina s Bugarskom, čekaju oko sat vremena na ulaz u Srbiju. Na prelazu Preševo i na prelazu Gostun, zadržavanje na ulasku u Srbiju traje oko 30 minuta. Na izlazu iz Srbije preko prelaza Horgoš i Kelebija, zadržavanje traje oko sat vremena a na prelazu Šid u smeru ka Hrvatskoj oko 30 minuta. Kamioni na prelazima Batrovci i Sremska Rača čekaju oko pet sati.
