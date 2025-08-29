Putnička vozila na granicama čekaju do dva sata, kamioni do pet

Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila traju od 30 minuta do dva sata dok kamioni na teretnim terminalima čekaju do pet sati, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Putnička vozila na prelazu Batrovci u smeru ka Hrvatskoj čekaju oko dva sata a na prelazu Gradina s Bugarskom, čekaju oko sat vremena na ulaz u Srbiju. Na prelazu Preševo i na prelazu Gostun, zadržavanje na ulasku u Srbiju traje oko 30 minuta. Na izlazu iz Srbije preko prelaza Horgoš i Kelebija, zadržavanje traje oko sat vremena a na prelazu Šid u smeru ka Hrvatskoj oko 30 minuta. Kamioni na prelazima Batrovci i Sremska Rača čekaju oko pet sati.