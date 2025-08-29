Redakcija Južnih vesti saopštila da je dobila pretnje smrću

Redakcija portala Južne vesti saopštila je da je dobila pretnje smrću.

Pretnje su izrečene u komentarima ispod tekstova, a u njima se pominje napad nožem i streljanje. Aninimni komentator je ispod teksta „Nišlija u gradskom prevozu pretio nožem sugrađaninu“ poručio „Bolje da si išao u Južne vesti, degenriku“, a ispod teksta „’Indeks je jači od policijskog pendreka’- niški studenti pružili podršku kolegama u Novom Sadu“, naveo „Zreli ste za streljanje“. Redakcija je navela da je o pretnjama obavestila novinarska udruženja i nadležne
