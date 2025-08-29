Žreb za Ligu Evrope: Fudbaleri Zvezde dobili sve rivale, neki imaju kvalitet i za Ligu šampiona

Fudbaleri Crvene zvezde dobili su protivnike u grupnoj fazi Lige Evrope na žrebu u Monaku.

Rivali Crvene zvezde biće Porto (Portugalija), Lil (Francuska), Seltik (Škotska), Braga (Portugalija), FCSB (Rumunija), Šturm (Austrija), Selta (Španija) i Malme (Švedska). U Beograd dolaze Lil, Seltik, FCSK i Selta. Prvak Srbije će gostovati dva puta u Portugaliji (Porto, Braga), u Austriji (Šturm) i u Švedskoj (Malme). Tri rivala Zvezde igrali su, kao i Beograđani, prošle sezone u Ligi šampiona. U pitanju su Lil (sedmo mesto), Seltik (21) i Šturm (30). Crvena