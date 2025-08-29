Mali: Nezaposlenost u Srbiji sve manja, u drugom kvartalu pala na 8,5 odsto

U Srbiji je nezaposlenost u drugom kvartalu, prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku, iznosila 8,5 odsto, izjavio je danas prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali i istakao da nezaposlenost nastavlja da se smanjuje uprkos višemesečnim blokadama i različitim pritiscima kojima je naša zemlja izložena.

Podsetio je da je nezaposlenost u prvom kvartalu ove godine bila na nivou od 9,1 odsto. Istovremeno, stopa zaposlenosti sada iznosi 51,5 odsto, dok je na kraju prvog kvartala ona bila na nivou od 51,4 odsto, objavio je Mali na instagramu. "Uprkos višemesečnim blokadama i različitim pritiscima kojima je naša zemlja izložena, a što je dovelo i do smanjenja stranih direktnih investicija, nezaposlenost u Srbiji je na silaznoj putanji, dok stopa zaposlenosti raste, što