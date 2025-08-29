Mali: Nezaposlenost u Srbiji sve manja, u drugom kvartalu pala na 8,5 odsto

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Mali: Nezaposlenost u Srbiji sve manja, u drugom kvartalu pala na 8,5 odsto

U Srbiji je nezaposlenost u drugom kvartalu, prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku, iznosila 8,5 odsto, izjavio je danas prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali i istakao da nezaposlenost nastavlja da se smanjuje uprkos višemesečnim blokadama i različitim pritiscima kojima je naša zemlja izložena.

Podsetio je da je nezaposlenost u prvom kvartalu ove godine bila na nivou od 9,1 odsto. Istovremeno, stopa zaposlenosti sada iznosi 51,5 odsto, dok je na kraju prvog kvartala ona bila na nivou od 51,4 odsto, objavio je Mali na instagramu. "Uprkos višemesečnim blokadama i različitim pritiscima kojima je naša zemlja izložena, a što je dovelo i do smanjenja stranih direktnih investicija, nezaposlenost u Srbiji je na silaznoj putanji, dok stopa zaposlenosti raste, što
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Loša vest za Nemačku Inflacija raste

Loša vest za Nemačku Inflacija raste

Alo pre 12 minuta
Pad broja domaćih gostiju umanjio ukupan turistički rezultat Niša i u julu

Pad broja domaćih gostiju umanjio ukupan turistički rezultat Niša i u julu

Južne vesti pre 1 sat
Ukupna spoljnotrgovinska razmena Srbije u prvih sedam meseci 43,7 mlrd EUR - Najveći deficit sa Kinom

Ukupna spoljnotrgovinska razmena Srbije u prvih sedam meseci 43,7 mlrd EUR - Najveći deficit sa Kinom

Ekapija pre 57 minuta
Inflacija u Sloveniji skočila na tri posto

Inflacija u Sloveniji skočila na tri posto

SEEbiz pre 16 minuta
Mali: Nezaposlenost u Srbiji sve manja, u drugom kvartalu pala na 8,5 odsto

Mali: Nezaposlenost u Srbiji sve manja, u drugom kvartalu pala na 8,5 odsto

Blic pre 22 minuta
U drugom kvartalu stopa nezaposlenosti 8,5%

U drugom kvartalu stopa nezaposlenosti 8,5%

Ekapija pre 27 minuta
Industrijska proizvodnja u julu porasla 5,5% u odnosu na isti mesec prošle godine

Industrijska proizvodnja u julu porasla 5,5% u odnosu na isti mesec prošle godine

Ekapija pre 27 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeNezaposlenostSiniša MaliZavod za statistikusrbija

Društvo, najnovije vesti »

Tužilaštvo u Novom Sadu: Bačulov se brani sa slobode, odbačen zahtev za određivanje pritvora

Tužilaštvo u Novom Sadu: Bačulov se brani sa slobode, odbačen zahtev za određivanje pritvora

NIN pre 7 minuta
Novi Sad: Učesnik protesta ispred Filozofskog fakulteta Miloš Marković se brani sa slobode

Novi Sad: Učesnik protesta ispred Filozofskog fakulteta Miloš Marković se brani sa slobode

Beta pre 2 minuta
Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: Sadistički nas muče i hiljadu puta puštaju "bebeći plač", ali ja ostajem celu noć…

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: Sadistički nas muče i hiljadu puta puštaju "bebeći plač", ali ja ostajem celu noć (video)

Blic pre 12 minuta
Gujon i čuveni francuski kuvar: Želimo da napravimo jelo, simbol prijateljstva Srbije i Francuske

Gujon i čuveni francuski kuvar: Želimo da napravimo jelo, simbol prijateljstva Srbije i Francuske

RTV pre 7 minuta
Zelenski: Razgovori o bezbednosnim garancijama treba da se odvijaju na nivou lidera

Zelenski: Razgovori o bezbednosnim garancijama treba da se odvijaju na nivou lidera

RTV pre 12 minuta