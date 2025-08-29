Danas planirana havarijska isključenja vode u Kragujevcu

iKragujevac pre 33 minuta
Danas planirana havarijska isključenja vode u Kragujevcu

Kragujevčani će tokom dana, 29. avgusta 2025. godine, u više naselja i ulica ostati bez vode zbog sanacije kvarova i popravki na vodovodnoj mreži – saopštilo je JKP „Šumadija“.

Bez vode će u navedenim terminima biti: Industrijska zona, ul. Industrijska – od 08:00 do 11:00 časova (rad po dopisu), Aerodrom, ul. Vojvode Petra Bojovića – od 11:00 do 14:00 časova (popravka kućnog priključka), Denino Brdo, ul. Todiora Čomića – od 14:00 do 17:00 časova (popravka kućnog priključka), Aerodrom, ul. Sušička – od 08:00 do 11:00 časova (popravka kućnog priključka), Erdeč, ugao Rade Končara i Petra Simovića – od 11:00 do 14:00 časova (popravka
