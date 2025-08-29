JKP “Šumadija“ apeluje na vozače: Ne parkirajte automobile na nedozvoljenim mestima

Javno komunalno preudzeće “Šumadija” uputilo je apel vozačima da ne parkiraju svoje automobile na nedozvoljenim površinama.

Zbog sve većeg broja automobila na ulicama nepropisno parkiranje i zaustavljanje vozila dovodi do stvaranja gužvi i smetnji u funkcionisanju saobraćaja u gradu, a istovremeno se ugrožava bezbednost pešaka, naročito dece, starijih osoba i osoba sa invaliditetom. “Nadležne službe JKP Šumadija Kragujevac svakodnevno se na terenu susreću sa primerima nesavesnih vozača koji parkiraju svoja vozila na pešačkim prelazima, zelenim površinama, trotoarima i drugim javnim