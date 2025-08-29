Skup podrške Miši Bačulovu ispred suda

Pokret “Budi heroj” organizuje okupljanje ispred suda danas, 29. avgusta, u znak podrške uhapšenom novosadskom odborniku Miši Bačulovu.

Okupljanje je najavljeno za 8.30 časova. Bačulov je priveden juče, 28. avgusta, oko 10.30h. Kako navode iz tog pokreta, trenutno se nalazi u policijskoj stanici na Bulevaru kralja Petra I. On se tereti za napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. On je u utorak, 26. avgusta, bio ispred Filozofskog fakulteta, kada je došlo do naguravanja sa policijom. Kako se moglo videti na snimcima, bio je u prvim redovima. Ubrzo nakon toga, veliki broj režimskih medija