Muškarac upucan u centru Beograda, drugi izboden u Kovilovu: Hitno prevezeni u Urgentni centar

Sinoć oko 23 časa jedan muškarac je upucan u nogu sinoć u Ulici Sime Igumanova na Vračaru i on je prevezen u Urgentni centar na reanimaciju, saopšteno je iz Hitne pomoći.

Muškarac (46) uboden je nožem jutros oko 3.05 sati u Kovilovu i on je prevezen u Urgentni centar na reanimaciju. U Beogradu su se tokom noći dogodile dve saobraćajne nesreće u kojima su tri osobe lakše povređene. Hitna pomoć intervenisala je tokom noći ukupno 109 puta, od toga je bilo 26 intervencija na javnim mestima. Na javnim mestima bilo je intervencija zbog alkoholisanih osoba. Za pomoć su se uglavnom javljali hronični bolesnici, rečeno je u Hitnoj pomoći.