Simptomi zbog kojih Jelenu Dokić čeka operacija: Miom može da deformiše matericu, raste i do veličine lubenice

Nakon prenosa mečeva na US Openu, teniserka Jelena Dokić hitno je primljena u bolnicu.

Razlog je miom na materici, koji je opisala kao "veliki". Otkrila je da su se simptomi poslednjih meseci pogoršali i da je imala bolove i obilno krvarenje. Jelena će ove godine imati i operaciju, a sada je upozorila sve žene da slušaju svoje telo i da, ukoliko im lekar kaže da "nije to ništa", obavezno potraže mišljenje drugog stručnjaka. Miomi materice su benigni tumori koji nastaju u mišićnom tkivu materice, ali mogu da se jave i u jajovodima, grliću materice ili