Veljanovski: Vučićeva namera raskrinkana, ne znamo šta je Srbija ponudila UG da bi se oslobodila nezavisnih medija

N1 Info pre 2 sata  |  M. Ž.
Veljanovski: Vučićeva namera raskrinkana, ne znamo šta je Srbija ponudila UG da bi se oslobodila nezavisnih medija
"Potpuno je jasno da je Aleksandar Vučić odustao od Ustava i zakona, a sada i morala, jer da se jedan predsednik države meša u to kako rade mediji, kako rade kompanije, i to da li će kompanije unutar sebe pustiti niz vodu neke svoje medije ili smenjivati kadrove, to je apsolutno strašno", izjavio je za N1 profesor u penziji Fakulteta političkih nauka (FPN) Rade Veljanovski. United Group potvrdila je danas da da se razgovor između njenog generalnog direktora Stena
