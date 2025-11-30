Lokalni izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju

Lokalni izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju

NEGOTIN, MIONICA, SEČANJ - U Negotinu, Mionici i Sečnju danas se održavaju lokalni izbori, na kojima će biti izabrani odbornici skupština tih lokalnih samouprava.

Biračka mesta biće otvorena od 7 do 20 sati, do kada traje i izborna tišina. U Negotinu i Mionici održavaju se redovni lokalni izbori, a u Sečnju vanredni. Na izborima za Skupštinu opštine Negotin učestvuju četiri izborne liste, u Mionici šest, a u Sečnju pet izbornih lista. Skupština opštine Negotin ima 45 odborničkih mesta, ukupan broj birača na teritoriji opštine je 35.616, a moći će da se glasa na 72 biračka mesta. Na izborima u Negotinu učestvuju četiri
