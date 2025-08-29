Vremenska prognoza Srbije: Danas vetrovito i veoma toplo, kraj letnjih vrućina i najava septembarskih uslova

Naslovi.ai pre 59 minuta
Vremenska prognoza Srbije: Danas vetrovito i veoma toplo, kraj letnjih vrućina i najava septembarskih uslova

Danas temperature do 38°C, vetrovito, kraj letnjih vrućina, septembar donosi prijatno vreme i prolazno naoblačenje.

Danas je u Srbiji vetrovito i veoma toplo vreme, sa temperaturama do 38 stepeni, lokalno i više, naročito u Vojvodini i Podrinju. Meteorolog Nedeljko Todorović najavljuje kraj letnjih vrućina, dok se septembar očekuje kao prijatan mesec, ali još je rano za topliju garderobu. Moj Novi Sad Telegraf RTS

Srbija je pod uticajem snažnog ciklona sa severa Atlantika i sekundarnog ciklona sa severa Italije, što donosi vrelo južno strujanje sa severa Afrike i velike količine pustinjskog peska u vazduhu. Telegraf

Večernji sati donose umereno naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, naročito na zapadu i jugozapadu Srbije gde su moguće kratkotrajne nepogode. Temperatura će biti u padu, sa najvišom dnevnom od 25 stepeni na severu i zapadu do 33 stepena na istoku i jugu. RTS Alo Blic

Povezane vesti »

(Mapa)"uslovi su: Ekstremni!" RHMZ od jutros niže upozorenja: Paklena vrućina, opasnost od požara, pa potpuni obrt - za manje…

(Mapa)"uslovi su: Ekstremni!" RHMZ od jutros niže upozorenja: Paklena vrućina, opasnost od požara, pa potpuni obrt - za manje od 24 sata

Blic pre 14 minuta
Veća količina kiše i jak vetar, moguć i grad: Meteorolog Ristić najavljuje snažno nevreme u Srbiji za vikend

Veća količina kiše i jak vetar, moguć i grad: Meteorolog Ristić najavljuje snažno nevreme u Srbiji za vikend

Mondo pre 13 minuta
Žega popušta u subotu u septembru nas očekuje pozno miholjsko leto

Žega popušta u subotu u septembru nas očekuje pozno miholjsko leto

Moj Novi Sad pre 1 sat
Pada temperatura za skoro 10 stepeni u Beogradu: Meteorolog Todorović najavio prognozu za septembar

Pada temperatura za skoro 10 stepeni u Beogradu: Meteorolog Todorović najavio prognozu za septembar

Mondo pre 1 sat
Čak 38 stepeni i olujni udari košave od 100 km/h: Evo kada se očekuje slabljenje vetra

Čak 38 stepeni i olujni udari košave od 100 km/h: Evo kada se očekuje slabljenje vetra

Telegraf pre 1 sat
(Mape) prognoza za sutra se odjednom promenila! Meteorolog otkriva kuda sada ide linija pljuskova: "Ne isključujem ni grad"

(Mape) prognoza za sutra se odjednom promenila! Meteorolog otkriva kuda sada ide linija pljuskova: "Ne isključujem ni grad"

Blic pre 1 sat
(Mape) prognoza za sutra se odjednom promenila! Meteorolog otkriva kuda sada ide linija pljuskova: "Ne isključujem ni grad"

(Mape) prognoza za sutra se odjednom promenila! Meteorolog otkriva kuda sada ide linija pljuskova: "Ne isključujem ni grad"

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaVojvodinaItalijaBanatAfrikapožarVremenska prognoza

Vojvodina, najnovije vesti »

(Mapa)"uslovi su: Ekstremni!" RHMZ od jutros niže upozorenja: Paklena vrućina, opasnost od požara, pa potpuni obrt - za manje…

(Mapa)"uslovi su: Ekstremni!" RHMZ od jutros niže upozorenja: Paklena vrućina, opasnost od požara, pa potpuni obrt - za manje od 24 sata

Blic pre 14 minuta
Veća količina kiše i jak vetar, moguć i grad: Meteorolog Ristić najavljuje snažno nevreme u Srbiji za vikend

Veća količina kiše i jak vetar, moguć i grad: Meteorolog Ristić najavljuje snažno nevreme u Srbiji za vikend

Mondo pre 13 minuta
Tatjana Medved na otvaranju turnira prve faze Lige šampiona: Novi Sad ispisuje svetle strane u istoriji stonog tenisa i…

Tatjana Medved na otvaranju turnira prve faze Lige šampiona: Novi Sad ispisuje svetle strane u istoriji stonog tenisa i vrhunskih sportskih priredbi

Dnevnik pre 49 minuta
Vremenska prognoza Srbije: Danas vetrovito i veoma toplo, kraj letnjih vrućina i najava septembarskih uslova

Vremenska prognoza Srbije: Danas vetrovito i veoma toplo, kraj letnjih vrućina i najava septembarskih uslova

Naslovi.ai pre 59 minuta
Tatjana Medved na otvaranju turnira prve faze stonoteniske Lige šampiona

Tatjana Medved na otvaranju turnira prve faze stonoteniske Lige šampiona

RTV pre 54 minuta