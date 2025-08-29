Vremenska prognoza Srbije: Danas vetrovito i veoma toplo, kraj letnjih vrućina i najava septembarskih uslova

Naslovi.ai pre 59 minuta

Danas temperature do 38°C, vetrovito, kraj letnjih vrućina, septembar donosi prijatno vreme i prolazno naoblačenje.

Danas je u Srbiji vetrovito i veoma toplo vreme, sa temperaturama do 38 stepeni, lokalno i više, naročito u Vojvodini i Podrinju. Meteorolog Nedeljko Todorović najavljuje kraj letnjih vrućina, dok se septembar očekuje kao prijatan mesec, ali još je rano za topliju garderobu. Moj Novi Sad Telegraf RTS

Srbija je pod uticajem snažnog ciklona sa severa Atlantika i sekundarnog ciklona sa severa Italije, što donosi vrelo južno strujanje sa severa Afrike i velike količine pustinjskog peska u vazduhu. Telegraf

Večernji sati donose umereno naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, naročito na zapadu i jugozapadu Srbije gde su moguće kratkotrajne nepogode. Temperatura će biti u padu, sa najvišom dnevnom od 25 stepeni na severu i zapadu do 33 stepena na istoku i jugu. RTS Alo Blic