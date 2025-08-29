Vremenska prognoza za Srbiju: Danas sunčano i veoma toplo, uz olujni vetar i najavu promena

Naslovi.ai pre 13 minuta
Vremenska prognoza za Srbiju: Danas sunčano i veoma toplo, uz olujni vetar i najavu promena

Danas u Srbiji sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturama do 39°C i jakim vetrom u košavskom području, dok se za vikend očekuju pljuskovi i pad temperature.

Danas će u Srbiji biti sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnim temperaturama do 39 stepeni, naročito u zapadnoj, severozapadnoj i centralnoj Srbiji. Jutarnje temperature kretaće se od 8 do 25 stepeni, a u košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar sa udarima olujne jačine, naročito na jugu Banata i u donjem Podunavlju. Beta N1 Info Alo

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja na visoke temperature i ekstremne uslove za širenje požara, a meteorolozi najavljuju da će tokom vikenda doći do nagle promene vremena sa padom temperature i pljuskovima sa grmljavinom. Mondo Nova Blic

U pojedinim gradovima poput Novog Sada i Sremske Mitrovice očekuje se toplo i vetrovito vreme sa temperaturama do 35 stepeni, dok će u subotu i nedelju biti promenljivo oblačno sa kišom i grmljavinom, a temperature će se spustiti na oko 16 do 26 stepeni. Radio 021 Ozon Volim Zrenjanin

