Junajted medija traži istragu protiv Stena Milera

Urednici kompanije Junajted medija u Srbiji zatražili su "hitnu istragu i utvrđivanje odgovornosti generalnog direktora Junajted grupe Stena Milera", nakon što je Projekat za izveštavanje o organizovanom kriminalu i korupciji objavio snimak njegovog razgovora sa direktorom Telekoma Srbije Vladimirom Lučićem.

Glavni urednici lista Danas, televizija N1 i Nova i nedeljnika Radar naveli su na sastanku tih redakcija da "stoje jedinstveno iza zahteva za očuvanje svoje nezavisnosti" i da ne pristaju da budu "predmet političkih dilova i trgovine između investicionih fondova i autoritarnih režima". Naglašava se da je Junajted grupa potvrdila da su Sten Miler i Vladimir Lučić razgovarali uz ocenu da ono što su čuli građani ne može ostati bez posledica, navodi se u tekstu portala