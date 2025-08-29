Stevandić: Referendum u Srpskoj kao najviši oblik legitimiteta

RTS pre 42 minuta
Stevandić: Referendum u Srpskoj kao najviši oblik legitimiteta

Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić kaže da je Republika Srpska u velikoj ustavnoj krizi i da će odgovor na političke i pravne izazove biti referendum, kao i pravna borba u međunarodnim institucijama. Očekuje da će nova Vlada Srpske biti izabrana već iduće nedelje. Pravnik i savetnik Milorada Dodika, Ognjen Tadić, kaže da će period od referenduma 25. oktobra do vanrednih predsedničkih izbora 23. novembra biti odlučujući za sudbinu RS.

Stevandić je ocenio da je reč o "montiranom političkom procesu" koji je pokrenut na osnovu odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita. Ovde je jedna velika ustavna kriza, pravni rašomon. Sudske odluke i potezi CIK-a zasnovani su na propisima koje je doneo neovlašćeni pojedinac. Kako norma jednog nižeg organa može da bude iznad Ustava, a taj Ustav je usklađen i sa Ustavom BiH i sa Dejtonskim sporazumom", rekao je Stevandić. Prema njegovim rečima, Republika Srpska
Istorijski trenutak: Srpska će reći svoje - ovo će biti konačan prekid strane okupacije u Bosni

U utorak posebna sednica parlamenta RS na kojoj će se birati nova entitetska vlada

U utorak posebna sednica parlamenta RS na kojoj će se birati nova entitetska vlada

Narodna skupština Republike Srpske: Izbor nove vlade na posebnoj sednici u utorak

Bećirović traži ocjenu ustavnosti zaključaka Skupštine RS o Dodikovom mandatu

Izbor nove vlade Srpske na skupštinskoj sednici 2. septembra

Izbor nove Vlade Srpske na sednici u utorak, 2. septembra

Zastrušujuć snimak udara broda u obalu u Splitu: Ljudi u panici beže i vrište! (video)

Brod se zabio u obalu u Splitu: Ljudi bežali u panici, tvrde da je čovek zaspao za kormilom, oglasili se iz agencije vlasnika: "To je nezgoda" (video)

Stevandić: Referendum u Srpskoj kao najviši oblik legitimiteta

Užas u Splitu: Brod se zakucao u obalu; Ljudi panično bežali VIDEO

Brod se u punoj brzini zabio u obalu u Splitu, isplivao snimak: Sumnja se da je ovako je došlo do incidenta

