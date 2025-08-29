Stevandić: Referendum u Srpskoj kao najviši oblik legitimiteta

Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić kaže da je Republika Srpska u velikoj ustavnoj krizi i da će odgovor na političke i pravne izazove biti referendum, kao i pravna borba u međunarodnim institucijama. Očekuje da će nova Vlada Srpske biti izabrana već iduće nedelje. Pravnik i savetnik Milorada Dodika, Ognjen Tadić, kaže da će period od referenduma 25. oktobra do vanrednih predsedničkih izbora 23. novembra biti odlučujući za sudbinu RS.

Stevandić je ocenio da je reč o "montiranom političkom procesu" koji je pokrenut na osnovu odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita. Ovde je jedna velika ustavna kriza, pravni rašomon. Sudske odluke i potezi CIK-a zasnovani su na propisima koje je doneo neovlašćeni pojedinac. Kako norma jednog nižeg organa može da bude iznad Ustava, a taj Ustav je usklađen i sa Ustavom BiH i sa Dejtonskim sporazumom", rekao je Stevandić. Prema njegovim rečima, Republika Srpska