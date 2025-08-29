U utorak posebna sednica parlamenta RS na kojoj će se birati nova entitetska vlada

Posebna sednica Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS), na kojoj će biti izabrana nova entitetska vlada, biće održana u utorak, 2. septembra, saopšteno je.

Ova odluka doneta je na današnjoj telefonskoj sednici Kolegijuma NSRS, a na konferenciji za novinare u Banjaluci tu informaciju potvrdio je i mandatar za sastav nove Vlade RS Savo Minić. Ranije je poslaničkim klubovima u parlamentu RS stiglo obaveštenje da je Miniću poveren mandat za sastav nove Vlade RS, ali u tom dopisu nije navedeno ko je Minića predložio za tu funkciju. Minić je rekao da "ne zna za to" i da će čim završi konferenciju za novinare otići u Narodnu