U utorak posebna sednica parlamenta RS na kojoj će se birati nova entitetska vlada

N1 Info pre 25 minuta  |  Beta
U utorak posebna sednica parlamenta RS na kojoj će se birati nova entitetska vlada

Posebna sednica Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS), na kojoj će biti izabrana nova entitetska vlada, biće održana u utorak, 2. septembra, saopšteno je.

Ova odluka doneta je na današnjoj telefonskoj sednici Kolegijuma NSRS, a na konferenciji za novinare u Banjaluci tu informaciju potvrdio je i mandatar za sastav nove Vlade RS Savo Minić. Ranije je poslaničkim klubovima u parlamentu RS stiglo obaveštenje da je Miniću poveren mandat za sastav nove Vlade RS, ali u tom dopisu nije navedeno ko je Minića predložio za tu funkciju. Minić je rekao da "ne zna za to" i da će čim završi konferenciju za novinare otići u Narodnu
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

U utorak posebna sednica parlamenta RS na kojoj će se birati nova entitetska vlada

U utorak posebna sednica parlamenta RS na kojoj će se birati nova entitetska vlada

Novi magazin pre 15 minuta
Narodna skupština Republike Srpske: Izbor nove vlade na posebnoj sednici u utorak

Narodna skupština Republike Srpske: Izbor nove vlade na posebnoj sednici u utorak

NIN pre 1 sat
Bećirović traži ocjenu ustavnosti zaključaka Skupštine RS o Dodikovom mandatu

Bećirović traži ocjenu ustavnosti zaključaka Skupštine RS o Dodikovom mandatu

Slobodna Evropa pre 1 sat
Izbor nove vlade Srpske na skupštinskoj sednici 2. septembra

Izbor nove vlade Srpske na skupštinskoj sednici 2. septembra

RTS pre 1 sat
Izbor nove Vlade Srpske na sednici u utorak, 2. septembra

Izbor nove Vlade Srpske na sednici u utorak, 2. septembra

B92 pre 1 sat
Dodikova odbrana uplatila u budžet BiH 18.000 evra za otkup zatvorske kazne

Dodikova odbrana uplatila u budžet BiH 18.000 evra za otkup zatvorske kazne

Danas pre 2 sata
Dodik uplatio u budžet BiH da ne bi išao u zatvor

Dodik uplatio u budžet BiH da ne bi išao u zatvor

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika SrpskaBanjaluka

Balkan, najnovije vesti »

U utorak posebna sednica parlamenta RS na kojoj će se birati nova entitetska vlada

U utorak posebna sednica parlamenta RS na kojoj će se birati nova entitetska vlada

N1 Info pre 25 minuta
“Albanci u Makedoniji su odlučujući faktor”

“Albanci u Makedoniji su odlučujući faktor”

Vesti online pre 0 minuta
U utorak posebna sednica parlamenta RS na kojoj će se birati nova entitetska vlada

U utorak posebna sednica parlamenta RS na kojoj će se birati nova entitetska vlada

Novi magazin pre 15 minuta
Narodna skupština Republike Srpske: Izbor nove vlade na posebnoj sednici u utorak

Narodna skupština Republike Srpske: Izbor nove vlade na posebnoj sednici u utorak

NIN pre 1 sat
Šta koči pronalaženje nestalih u BiH? Od jedne žrtve identifikuju se po dvije kosti

Šta koči pronalaženje nestalih u BiH? Od jedne žrtve identifikuju se po dvije kosti

Slobodna Evropa pre 55 minuta