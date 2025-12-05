Ako ga vidite, ne prilazite! Ovo je osumnjičeni za ubistvo trudnice, majke troje dece - naoružan je i opasan!

Alo pre 1 sat
Ako ga vidite, ne prilazite! Ovo je osumnjičeni za ubistvo trudnice, majke troje dece - naoružan je i opasan!

Upozoravamo građane da je počinila naoružan vatrenim oružjem

Međimurska policija objavila je fotografiju i identitet muškarca za kojeg sumnjaju da je u naselju Sitnice ubio jednu ženu, a drugu teško ranio, prenosi Jutarnji list. "Međimurska policija u saradnji sa slovenačkim kolegama intenzivno traga za počiniteljem krivičnih dela ubistva i teškog ubistva u pokušaju, počinjenih u četvrtak, 4. decembra nešto pre 21 sat u Murskom Središću, Ulici Sitnice, na štetu 28-godišnjakinje i 29-godišnjakinje", navela je policija i
