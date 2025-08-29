Tramp: Nisam iznenađen ruskim napadom na Kijev, ali ne podržavam ovakve akcije

Rat u Ukrajini – 1.283. dan. Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da ruski napadi na Kijev, u kojima su pogođena civilna područja i diplomatska misija EU, pokazuju da je ruski predsednik Vladimir Putin spreman da nastavi rat. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov, međutim, tvrdi da Moskva ostaje otvorena za pregovore sa Ukrajinom. Kijev, sa druge strane, insistira da su pregovori mogući samo ako Rusija povuče svoje snage.

Prema poslednjim podacima, u ruskom napadu na Kijev poginula je najmanje 21 osoba, 63 su ranjene, a 10 je zarobljeno u ruševinama, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Rusija, s druge strane, tvrdi da je u napadima ciljala vojne lokacije koristeći hipersonične rakete. Takođe, navodi da je u napadu ukrajinskih snaga na fabriku za preradu rude gvožđa "Dnjeprorudni" u Zaporoškoj oblasti povređeno sedmoro ljudi. Bela kuća saopštila je da američki predsednik Donald Tramp