UKRAJINSKA KRIZA: U napadu na Kijev poginule 23 osobe, neizvesna sudbina osmoro ljudi; Peskov: Putin ne isključuje sastanak sa Zelenskim

RTV pre 37 minuta  |  RTS, Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA: U napadu na Kijev poginule 23 osobe, neizvesna sudbina osmoro ljudi; Peskov: Putin ne isključuje sastanak sa…

BEOGRAD - Rat u Ukrajini – 1.283. dan. Broj stradalih u ruskom jučerašnjem napadu na Kijev porastao je na 23, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Sa druge strane, Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da su njene snage tokom noći uništile 54 ukrajinska drona. Nakon ruskog napada na Kijev i dalje nepoznata sudbina osam ljudi, potvrdio je danas ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski.

Prema poslednjim podacima, u ruskom napadu na Kijev poginula je najmanje 21 osoba, 63 su ranjene, a 10 je zarobljeno u ruševinama, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Rusija, s druge strane, tvrdi da je u napadima ciljala vojne lokacije koristeći hipersonične rakete. Takođe, navodi da je u napadu ukrajinskih snaga na fabriku za preradu rude gvožđa "Dnjeprorudni" u Zaporoškoj oblasti povređeno sedmoro ljudi. Nakon masovnog ruskog napada na Kijev u noći 28. avgusta,
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Za nedelju dana Ukrajina izgubila 8.850 vojnika, Su-27, izviđači brod, tenkove...

Za nedelju dana Ukrajina izgubila 8.850 vojnika, Su-27, izviđači brod, tenkove...

Pravda pre 21 minuta
U Sumskoj oblasti likvidiran visoki estonski oficir

U Sumskoj oblasti likvidiran visoki estonski oficir

Pravda pre 21 minuta
Zaustavljena blokada RTS-a: Studenti doneli odluku - dobili od REM-a šta su hteli!

Zaustavljena blokada RTS-a: Studenti doneli odluku - dobili od REM-a šta su hteli!

Pravda pre 42 minuta
Zaustavljena blokada RTS-a: Studenti doneli odluku - dobili od REM-a šta su hteli!

Zaustavljena blokada RTS-a: Studenti doneli odluku - dobili od REM-a šta su hteli!

Pravda pre 42 minuta
Zaustavljena blokada RTS-a: Studenti doneli odluku - dobili od REM-a šta su hteli!

Zaustavljena blokada RTS-a: Studenti doneli odluku - dobili od REM-a šta su hteli!

Pravda pre 42 minuta
Zaustavljena blokada RTS-a: Studenti doneli odluku - dobili od REM-a šta su hteli!

Zaustavljena blokada RTS-a: Studenti doneli odluku - dobili od REM-a šta su hteli!

Pravda pre 42 minuta
Zaustavljena blokada RTS-a: Studenti doneli odluku - dobili od REM-a šta su hteli!

Zaustavljena blokada RTS-a: Studenti doneli odluku - dobili od REM-a šta su hteli!

Pravda pre 42 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinNATOMoskvaUkrajinaEUBela kućaRusijaKijevDonald Tramp

Društvo, najnovije vesti »

Prvi septembar – vesnik borbe

Prvi septembar – vesnik borbe

Mašina pre 36 minuta
(FOTO) U toku saslušanja četvorice privedenih u Novom Sadu, skup ispred suda

(FOTO) U toku saslušanja četvorice privedenih u Novom Sadu, skup ispred suda

N1 Info pre 41 minuta
Osnivač OCCRP: Napadi vladinih trolova pokazuju Vučićevu lažnu zaveru širih razmera

Osnivač OCCRP: Napadi vladinih trolova pokazuju Vučićevu lažnu zaveru širih razmera

N1 Info pre 31 minuta
Serbia: over 30 journalists attacked in under two months, RSF urges EU to strongly condemn record wave of violence

Serbia: over 30 journalists attacked in under two months, RSF urges EU to strongly condemn record wave of violence

Cenzolovka pre 6 minuta
Pajić (PSG): Pretnje otkazima za 33 profesora Pete beogradske gimnazije, to bi ugasilo školu

Pajić (PSG): Pretnje otkazima za 33 profesora Pete beogradske gimnazije, to bi ugasilo školu

Beta pre 27 minuta