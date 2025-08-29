UKRAJINSKA KRIZA: U napadu na Kijev poginule 23 osobe, neizvesna sudbina osmoro ljudi; Peskov: Putin ne isključuje sastanak sa Zelenskim

BEOGRAD - Rat u Ukrajini – 1.283. dan. Broj stradalih u ruskom jučerašnjem napadu na Kijev porastao je na 23, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Sa druge strane, Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da su njene snage tokom noći uništile 54 ukrajinska drona. Nakon ruskog napada na Kijev i dalje nepoznata sudbina osam ljudi, potvrdio je danas ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski.

Prema poslednjim podacima, u ruskom napadu na Kijev poginula je najmanje 21 osoba, 63 su ranjene, a 10 je zarobljeno u ruševinama, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Rusija, s druge strane, tvrdi da je u napadima ciljala vojne lokacije koristeći hipersonične rakete. Takođe, navodi da je u napadu ukrajinskih snaga na fabriku za preradu rude gvožđa "Dnjeprorudni" u Zaporoškoj oblasti povređeno sedmoro ljudi. Nakon masovnog ruskog napada na Kijev u noći 28. avgusta,