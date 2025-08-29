Cicipas eliminisan

Zverev u trećem kolu Ju Es opena

Nemački teniser Aleksander Zverev plasirao se u treće kolo Ju Es opena pošto je pobedio Britanca Džejkoba Firnlija 3:0 (6:4, 6:4, 6:4) za dva sata i 28 minuta igre. Treći nosilac u Njujorku i finalista iz 2020. godine je opravdao ulogu favorita i stigao do trećeg kola gde će se sastati sa Kanađaninom Feliksom Ožeom Alijasimom. Nemački teniser Danjel Altmajer savladao je Grka Stefanosa Cicipasa 3:2 (7:6(7:5), 1:6, 4:6, 6:3, 7:5) u meču koji je trajao više od četiri