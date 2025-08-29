Tragedija u Švajcarskoj: Dvojica planinara pronađena mrva na vrhu Vajsmis

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Tragedija u Švajcarskoj: Dvojica planinara pronađena mrva na vrhu Vajsmis

Dvojica planinara pronađena su mrtva na vrhu Vajsmis u Švajcarskoj nakon višednevne potrage, koja je uključivala helikoptere, saopštile su lokalne vlasti.

Nekoliko dana ranije, jedan od dvojice muškaraca pao je dok se spuštao sa planine, saopštila je kantonalna policija Valea. On je prošlog petka oko 10.30 časova sa visine od oko 3.950 metara, ali za sada nije poznato kako se pad dogodio, prenosi Svis info. Drugi alpinista, koji je bio svedok nesreće, odmah je obavestio spasilačke službe, ali uprkos potrazi sa helikopterima, spasilački timovi kantonalne spasilačke organizacije Valea, Er Cermat i Rega, nisu mogli
